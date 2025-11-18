Лувр закрыл галерею Кампана из-за хрупких балок

Обстановка у Лувра, Париж, Франция (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Лувр закрыл галерею Кампана в крыле Сюлли из-за опасений по поводу ослабленных и хрупких балок, поддерживающих часть второго этажа, сообщает Le Monde.

Закрытие касается девяти залов, посвященных древнегреческой керамике, и продлится на время расследования. Решение о закрытии не связано с недавним ограблением, когда четверо преступников похитили ювелирные изделия.

Галерея Кампана расположена на первом этаже, а структурные проблемы выявлены на втором этаже над ней, который используется как офисное помещение. Директор Лувра Лоранс де Кар, как отмечает издание, еще в январе предупредила о повреждениях в музейных помещениях и значительных перепадах температур, угрожающих сохранности экспонатов.

В начале ноября Счетная палата Франции пересмотрела стоимость реконструкции Лувра: общий бюджет вырос с €700–800 млн до €1,15 млрд, из которых около €481 млн Париж планирует потратить в ближайшие десять лет.

В отчете отмечается задержка инвестиций на фоне «ускоренного ухудшения» инфраструктуры музея, усугубленного высоким потоком посетителей. Особое внимание уделено краже национальных драгоценностей 19 октября, которую глава Счетной палаты Пьер Московичи назвал «оглушительным сигналом тревоги» о нехватке инвестиций в безопасность.