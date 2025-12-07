Медведев счел новую стратегию США попыткой «развернуть огромный корабль»

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя новую стратегию национальной безопасности США, сравнил ее с попыткой «развернуть огромный корабль».

По его словам, это больше похоже «на попытку разворота огромного корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс».

В обновленной американской стратегии впервые за много лет открыто говорится о необходимости восстановления стратегической стабильности в Евразии и налаживании отношений с Россией, считает Медведев. Однако, отметил он, Москва «будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги».

«Есть ли движение к тому, чтобы начать договариваться? Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов? Не просто гарантировать безопасность полудохлой страны 404, а обеспечивать именно общеевропейскую безопасность?», — написал замглавы Совбеза в Max.

На этой неделе Вашингтон обновил стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. В частности, в 33-страничном документе говорится, что НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс», а США «больше не Атлант», удерживающий мировой порядок. В нем также отмечается, что Соединенные Штаты не могут «позволить себе списывать Европу со счетов», а должны помочь ей «скорректировать ее нынешнюю траекторию».

США должны предоставить европейцам возможность «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы». Кроме того, нужно как можно скорее положить конец военным действиям на Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны», подчеркивается в стратегии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обновленную стратегию США «позитивным шагом». По его мнению, она может стать «скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине как минимум».

