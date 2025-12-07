NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа

После публикации США новой Стратегии национальной безопасности Европа оказалась на «стратегическом перепутье» — между сохранением трансатлантической безопасности и независимым курсом развития в новых реалиях международной политики, пишет The New York Times (NYT).

На этой неделе администрация США опубликовала обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой содержится призыв к европейским странам взять на себя «главную ответственность» за собственную оборону. Соединенные Штаты больше не должны гарантировать безопасность Европы﻿, говорится в нем.

Среди приоритетов политики США в отношении Европы значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Кроме того, Вашингтон обвинил Европейский союз в подавлении «политической свободы» и заявил о рисках для некоторых членов НАТО стать « в большинстве неевропейскими».

Бывший президент Европейской комиссии, высшего органа исполнительной власти Европейского союза Романо Проди сказал NYT, что «до сих пор не было системного ответа» США и выразил надежду, что блок «разработает политику», которая сделает его более настойчивым. «Это не означает разрыва связей с Соединенными Штатами. Это означает иметь право голоса», — сказал он.

Чарльз Купчан, профессор международных отношений, а в прошлом - старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности при администрации экс-президента США Обамы заявил, что европейские лидеры понимают: молчать и терпеть действия Трамп — это разумный и, возможно, единственно возможный ход на долгосрочную перспективу.

Обновленный США документ, по его мнению, лишь усложнил для Европы задачу мириться с уступками, что необходимо для сохранения американской поддержки по важнейшим вопросам: от торговой политики до защиты Евросоюзом Украины.

