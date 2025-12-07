 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа

NYT: Европа оказалась на перепутье из-за новой Стратегии нацбезопасности США

После публикации США новой Стратегии национальной безопасности Европа оказалась на «стратегическом перепутье» — между сохранением трансатлантической безопасности и независимым курсом развития в новых реалиях международной политики, пишет The New York Times (NYT).

На этой неделе администрация США опубликовала обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой содержится призыв к европейским странам взять на себя «главную ответственность» за собственную оборону. Соединенные Штаты больше не должны гарантировать безопасность Европы﻿, говорится в нем.

Среди приоритетов политики США в отношении Европы значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Кроме того, Вашингтон обвинил Европейский союз в подавлении «политической свободы» и заявил о рисках для некоторых членов НАТО стать « в большинстве неевропейскими».

Бывший президент Европейской комиссии, высшего органа исполнительной власти Европейского союза Романо Проди сказал NYT, что «до сих пор не было системного ответа» США и выразил надежду, что блок «разработает политику», которая сделает его более настойчивым. «Это не означает разрыва связей с Соединенными Штатами. Это означает иметь право голоса», — сказал он.

Чарльз Купчан, профессор международных отношений, а в прошлом -  старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности при администрации экс-президента США Обамы заявил, что европейские лидеры понимают: молчать и терпеть действия Трамп — это разумный и, возможно, единственно возможный ход на долгосрочную перспективу.

Обновленный США документ, по его мнению, лишь усложнил для Европы задачу мириться с уступками, что необходимо для сохранения американской поддержки по важнейшим вопросам: от торговой политики до защиты Евросоюзом Украины.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 07:53 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 07:53
NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа Политика, 08:08
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Над Россией за ночь сбили 77 дронов Политика, 07:52
Генконсул сообщил, что среди жертв пожара в клубе в Гоа нет россиян Общество, 07:39
В Ростовской области жители хутора остались без света после атаки дрона Политика, 07:28
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичам пообещали пасмурный день без осадков Общество, 07:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Правительство решило сократить список «неженских» профессий Политика, 06:54
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Телеканал «Москва 24» уволил сотрудницу за слова о рейсе Москва — Пхукет Общество, 06:37
Хегсет заявил, что США не пытаются изменить статус-кво по Тайваню Политика, 06:22
NYT узнала, как Трамп помиловал фигуранта дела после партии в гольф Политика, 05:53
Трамп вручил награды Сильвестру Сталлоне и группе Kiss Общество, 05:34
В Кремле увидели «позитивный шаг» в отношениях России и США Политика, 05:30