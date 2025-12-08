В Ленинградской области объявили об опасности атаки дронов
В Ленинградской области объявлена опасность атаки дронов, заявил глава региона Александр Дрозденко.
«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он в телеграм-канале.
Позже Дрозденко изменил сообщение, добавив, что опасность атаки дронов объявлена в Киришском и Кингисеппском районах области.
6 декабря над Ленинградской областью сбили пять дронов. Их осколки нашли в Киришском районе и у промзоны в Киришах. К вечеру 8 декабря их обезвредили. Пострадавших и разрушений, по данным властей, нет.
