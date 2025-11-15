 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В правительстве Италии поспорили о помощи Украине

Глава МИД Италии Таяни заочно поспорил с вице-премьером о помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Вице-премьер Италии заявил, что дальнейшая поддержка Украины поспособствует росту коррупции в этой стране. Глава МИД с ним не согласился, а в Минобороны назвали идею прекращения помощи абсурдной
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Adrian Dennis / WPA Pool / Getty Images)

Глава МИД Италии Антонио Таяни не согласился с вице-премьером страны Маттео Сальвини, который заявил, что предоставление дополнительной поддержки Киеву не поможет положить конец конфликту с Россией и поспособствует росту коррупции на Украине.

Таяни сообщил, что Рим подготовил новый, 12-й пакет помощи, и правительство Италии его вскоре утвердит. «Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России. Гарантировать безопасность и независимость стране, подвергшейся нападению, — это правильно», — сказал он (цитата по La Stampa).

Министр обороны Гвидо Крозетто, в свою очередь, выразил уверенность, что «было бы абсурдно» не продолжать и не наращивать поддержку Украины в военной и гражданской сферах.

Амстердам назвал условие помощи Киеву на фоне скандала с «Энергоатомом»
Политика
Элко Хайнен

По данным МИД страны, на сегодняшний день Италия выделила более €100 млн на поддержку энергетической устойчивости Украины, включая гранты и льготные кредиты на восстановление энергетической системы и защиту критической инфраструктуры.

14 ноября Сальвини на фоне расследования предполагаемых хищений в украинском государственном предприятии «Энергоатом» заявил: «Вижу, как всплывают связанные с коррупцией скандалы, в которые вовлечено украинское правительство. Поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских работников и пенсионеров пошли на подпитку дальнейшей коррупции».

Вице-премьер в прошлом, до начала военного конфликта России и Украины в 2022 году, призывал к отмене санкций против Москвы и называл президента Владимира Путина «лучшим государственным деятелем на планете». «И я говорю это не потому, что мне платят, а потому, что так думаю», — заявлял Сальвини в 2018 году.

После того как Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о раскрытии коррупционой схемы в «Энергоатоме», Германия, Нидерланды, Дания и другие страны Европы призвали Киев к «решительной борьбе с коррупцией», пообещав при этом, что помощь Украине будет продолжена. Власти России осуждают поддержку Киева.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия Украина Антонио Таяни активы

