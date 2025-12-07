 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Макрон рассказал о разговоре с Зеленским

Французский президент Эмманюэль Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (по поводу урегулирования конфликта на Украине — РБК)», — написал Макрон.

Он подчеркнул решимость Парижа «работать со всеми партнерами для обеспечения мер деэскалации и установления режима прекращения огня», а также выразил уверенность, что европейцы станут «ключевой опорой» справедливого и долгосрочного решения.

Макрон опроверг, что предупредил Зеленского о предательстве США
Политика
Эмманюэль Макрон

Президент Франции добавил, что в понедельник он «продолжит координацию», с Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

Ранее Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне в понедельник, 8 декабря.

Ранее Spiegel писал, что 1 декабря лидеры стран ЕС провели тайный телефонный разговор, в котором Макрон предупредил, что США могут предать Украину. По информации издания, Мерц тогда призвал Зеленского быть «крайне осторожным в ближайшие дни», так как американская делегация «играет в игры».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Эмманюэль Макрон Франция Владимир Зеленский Украина
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Макрон опроверг, что предупредил Зеленского о предательстве США
Политика
Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине
Политика
Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 04:53 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 04:53
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 05:00
Келлог заявил, что США не будут отправлять военных на Украину Политика, 04:40
Келлог назвал два вопроса, которые нужно решить для подвижек по Украине Политика, 04:21
Как россияне в два раза сократили суммы валюты на вкладах. Инфографика Финансы, 03:59
На прямую линию с Путиным поступило более 255 тыс. обращений Общество, 03:57
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским Политика, 03:35
Число ограничивших полеты российских аэропортов возросло до пяти Политика, 03:22
Не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе на курорте в Индии Политика, 03:11
Сикорский предложил Маску лететь на Марс после призыва упразднить ЕС Политика, 03:01
Ученые выяснили, что чат-боты могут изменять предпочтения избирателей Технологии и медиа, 02:47
В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США Политика, 02:12
Во втором за ночь аэропорту ограничили полеты Политика, 01:59