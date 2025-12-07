Макрон рассказал о разговоре с Зеленским
Французский президент Эмманюэль Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (по поводу урегулирования конфликта на Украине — РБК)», — написал Макрон.
Он подчеркнул решимость Парижа «работать со всеми партнерами для обеспечения мер деэскалации и установления режима прекращения огня», а также выразил уверенность, что европейцы станут «ключевой опорой» справедливого и долгосрочного решения.
Президент Франции добавил, что в понедельник он «продолжит координацию», с Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.
Ранее Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне в понедельник, 8 декабря.
Ранее Spiegel писал, что 1 декабря лидеры стран ЕС провели тайный телефонный разговор, в котором Макрон предупредил, что США могут предать Украину. По информации издания, Мерц тогда призвал Зеленского быть «крайне осторожным в ближайшие дни», так как американская делегация «играет в игры».
