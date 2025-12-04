 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Bloomberg рассказал, как Рим после колебаний изменил стратегию по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о закупках оружия для Украины показывают, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию по Украине на фоне нехватки денег и напряженности внутри правящей коалиции, пишет Bloomberg.

По словам Таяни, участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров — это «преждевременно» для Италии. «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — подчеркнул он.

После «некоторых колебаний» в октябре Рим заявил о готовности присоединиться к программе Priority Ukraine Requirements List (PURL), по которой США продают НАТО вооружение для Киева.

Нынешние высказывания Таяни «противоречат заявлениям главного оборонного лобби Европы», а также Европейской ассоциации авиационно-космической и оборонной промышленности Европы, которая призвала континент должен продолжать наращивать свое оборонное производство, несмотря на перспективу прекращения огня на Украине.

Украина также заявила, что ей потребуется дополнительно $1,2 млрд на дополнительные поставки, чтобы защитить себя в зимний период. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, в программе принимают участие около двух третей стран НАТО. 

Власти России осуждают поддержку Киева.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Италия Украина Рим
