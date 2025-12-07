 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за пять часов сбили 17 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО в период с 18:00 до 23:00 мск уничтожили 17 беспилотников самолетного типа, доложило Минобороны.

Семь аппаратов сбили над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями. Еще по одному дрону уничтожили над Брянской областью и над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 23:24 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 23:24
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23:30
Над Россией за пять часов сбили 17 дронов Политика, 23:30
Отсутствие Польши на саммите в Лондоне объяснили ее «слабостью» Политика, 23:26
Аэропорты Волгограда и Тамбова временно приостановили полеты Общество, 23:17
В Киришском районе Ленобласти обезвредили обломки беспилотников Политика, 23:08
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 22:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Telegram появилась альтернатива авторизации по СМС Технологии и медиа, 22:47
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Как DAM-системы меняют работу с корпоративными данными Тренды, 22:36
Как российские компании перестраивают инфраструктуру под новые требования Отрасли, 22:30
Ливень, превративший улицы Аланьи в «озера». Видео Общество, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
FT узнала о возможности ЕС бессрочно заморозить российские активы Политика, 22:19