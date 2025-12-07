Над Россией за пять часов сбили 17 дронов

Дежурные средства ПВО в период с 18:00 до 23:00 мск уничтожили 17 беспилотников самолетного типа, доложило Минобороны.

Семь аппаратов сбили над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями. Еще по одному дрону уничтожили над Брянской областью и над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.

Материал дополняется.