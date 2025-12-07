 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи на несколько минут объявили опасность БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Сочи
Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Сочи несколько минут действовал режим беспилотной опасности, сообщил мэр Андрей Прошунин в мессенджере Мах.

«Режим атаки действовал на территории города в течение нескольких минут. В настоящее время угрозы нет», — написал он. Прошунин также призвал жителей города сохранять спокойствие.

До этого, в 21:03 мск, аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов. Мера действовала менее часа — в 21:28 мск представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о ее отмене.

Над Россией за ночь сбили 77 дронов
Политика

Регион неоднократно подвергался атакам дронов. Так, 28 ноября Прошунин на фоне действующего режима беспилотной опасности сообщил об отражении налета.

Незадолго до этого он призвал жителей города не отправлять своих детей в школы и детские сады, а студентам порекомендовал не ехать на занятия до отбоя угрозы атаки.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Сочи аэропорты беспилотники атака дронов
Материалы по теме
Губернатор Ленобласти сообщил о сбитых беспилотниках
Политика
В Ростовской области жители хутора остались без света после атаки дрона
Политика
Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 21:34 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 21:34
В Запорожье восстановили пропавшее из-за непогоды электроснабжение Общество, 22:05
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Сын Трампа допустил, что его отец выйдет из мирного процесса по Украине Политика, 22:00
Ферстаппен фразой «не так уж и плохо» оценил второе место в «Формуле-1» Спорт, 21:59
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Welt узнала о жалобах Мерца из-за слов «маленький нацист» и «пьяница» Политика, 21:41
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Сочи на несколько минут объявили опасность БПЛА Политика, 21:40
Глава JPMorgan рассказал о рисках для США из-за «слабой» Европы Экономика, 21:31
Как малый бизнес превращает операционку в стратегическое преимущество Отрасли, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Почему HR-автоматизация становится ключом к устойчивости бизнеса Отрасли, 21:23
Выгода — не только деньги: какими стали современные банки для бизнеса Тренды, 21:19
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 21:05