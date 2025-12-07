В Сочи на несколько минут объявили опасность БПЛА

Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Сочи несколько минут действовал режим беспилотной опасности, сообщил мэр Андрей Прошунин в мессенджере Мах.

«Режим атаки действовал на территории города в течение нескольких минут. В настоящее время угрозы нет», — написал он. Прошунин также призвал жителей города сохранять спокойствие.

До этого, в 21:03 мск, аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов. Мера действовала менее часа — в 21:28 мск представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о ее отмене.

Регион неоднократно подвергался атакам дронов. Так, 28 ноября Прошунин на фоне действующего режима беспилотной опасности сообщил об отражении налета.

Незадолго до этого он призвал жителей города не отправлять своих детей в школы и детские сады, а студентам порекомендовал не ехать на занятия до отбоя угрозы атаки.