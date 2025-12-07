В Сочи на несколько минут объявили опасность БПЛА
В Сочи несколько минут действовал режим беспилотной опасности, сообщил мэр Андрей Прошунин в мессенджере Мах.
«Режим атаки действовал на территории города в течение нескольких минут. В настоящее время угрозы нет», — написал он. Прошунин также призвал жителей города сохранять спокойствие.
До этого, в 21:03 мск, аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов. Мера действовала менее часа — в 21:28 мск представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о ее отмене.
Регион неоднократно подвергался атакам дронов. Так, 28 ноября Прошунин на фоне действующего режима беспилотной опасности сообщил об отражении налета.
Незадолго до этого он призвал жителей города не отправлять своих детей в школы и детские сады, а студентам порекомендовал не ехать на занятия до отбоя угрозы атаки.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили