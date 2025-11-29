Над Россией за ночь уничтожили более сотни дронов

Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, а также над Крымом. Ночью не работали аэропорты Волгограда, Краснодара и Тамбова. После атаки дронов произошел пожар на территории НПЗ на Кубани

В ночь на 29 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Белгородской области сбили 26 дронов, над Ростовской — 20, над Крымом — 19 дронов. По 11 украинских беспилотников сбили над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять дронов сбили над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и над акваторией Азовского моря.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

На фоне атаки дронов ВСУ минувшей ночью временно закрывали для полетов три аэропорта. На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Волгограда и Краснодара, аэропорт Тамбова возобновил полеты в 7:28 мск.

В результате ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область были повреждены несколько домов в Таганроге и хуторе Журавка Миллеровского района. Предварительно, пострадавших нет.

Также об отсутствии пострадавших после ночной атаки беспилотников заявил воронежский губернатор Александр Гусев.

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за дронов ВСУ произошел пожар на 250 кв. м. Персонал эвакуировали, пострадавших нет. В поселке городского типа Афипский из-за падения обломков дронов произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия. По предварительной информации, пострадавших также нет. Огонь ликвидировали пожарные расчеты. Площадь возгорания составила 50 кв. м.