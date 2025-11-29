 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь уничтожили более сотни дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, а также над Крымом. Ночью не работали аэропорты Волгограда, Краснодара и Тамбова. После атаки дронов произошел пожар на территории НПЗ на Кубани

В ночь на 29 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Белгородской области сбили 26 дронов, над Ростовской — 20, над Крымом — 19 дронов. По 11 украинских беспилотников сбили над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять дронов сбили над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и над акваторией Азовского моря.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников
Политика

На фоне атаки дронов ВСУ минувшей ночью временно закрывали для полетов три аэропорта. На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Волгограда и Краснодара, аэропорт Тамбова возобновил полеты в 7:28 мск.

В результате ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область были повреждены несколько домов в Таганроге и хуторе Журавка Миллеровского района. Предварительно, пострадавших нет.

Также об отсутствии пострадавших после ночной атаки беспилотников заявил воронежский губернатор Александр Гусев.

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за дронов ВСУ произошел пожар на 250 кв. м. Персонал эвакуировали, пострадавших нет. В поселке городского типа Афипский из-за падения обломков дронов произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия. По предварительной информации, пострадавших также нет. Огонь ликвидировали пожарные расчеты. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники
