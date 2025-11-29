Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов
В Волгоградской области этим утром средства ПВО отразили атаку дронов на объекты гражданской инфраструктуры региона. В результате налета повреждения получил склад стройматериалов в Волгограде, один человек пострадал, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Его заявление приводится в телеграм-канале администрации региона.
Повреждения также зафиксированы в жилых домах на улицах Невской, Муромской, проспекте Металлургов и на улице Желудева, где выбито остекление; на отдельных участках возникли локальные возгорания, которые уже тушат пожарные.
Предварительно, в доме на Невской один человек получил помощь на месте без госпитализации. Бочаров поручил оперативным службам уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия атаки и подготовить пункты временного размещения.
Волгоградская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. Так, в ночь на 29 ноября аэропорт Волгоград оказался в числе авиагаваней, которым пришлось приостановить прием и отправку рейсов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Утром Минобороны отчиталось об одном уничтоженном над регионом дроне. До этого, 8 ноября, в Волгоградской области ПВО отразила массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры.
