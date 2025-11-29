 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

До пяти выросло число пострадавших при атаке дронов в Волгограде

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Еще трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Волгоград госпитализировали, сообщила администрация региона. Число раненных при налете, таким образом, возросло до пяти.

«По результатам врачебного обследования жителей пострадавших домов принято решение о госпитализации женщины 2007 года рождения (адрес: ул. Елисеева, 1) и мужчины 1964 года рождения (адрес: ул. Металлургов, 29)», — говорится в сообщении.

Жизням пострадавших ничего не угрожает. «Также помощь оказана женщине 1948 года рождения, проживающей в соседнем доме по адресу ул. Буханцева, 42 (рядом с домом на ул. Елисеева, 1). Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации», — сказано в сообщении.

Власти Волгограда уточнили последствия атаки БПЛА
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Утром 29 ноября Минобороны отчиталось о пяти беспилотниках, уничтоженный над Волгоградской областью в период с 7:00 до 8:00 мск. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в ходе этого налета двое получили ранения, но госпитализация не потребовалась.

Он также сообщил о поврежденном в ряде домов остеклении и локальных возгораниях, которые возникли на отдельных участках. Для пострадавших жителей были открыты пункты временного размещения с организованными спальными местами и горячим питанием.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Волгоград Андрей Бочаров пострадавшие
Материалы по теме
Власти Волгограда уточнили последствия атаки БПЛА
Политика
Средства ПВО за час сбили над Волгоградской областью пять беспилотников
Политика
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:03 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:03
В офисе Зеленского назвали преемника Ермака в переговорной делегации Политика, 13:25
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана Политика, 13:17
Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона Спорт, 13:15
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре Общество, 13:07
До пяти выросло число пострадавших при атаке дронов в Волгограде Политика, 13:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Власти Турции сообщили о повторной атаке на танкер в Черном море Политика, 12:46
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА Спорт, 12:45
The Guardian назвала три причины победы ЕС в «спасении» Украины от США Политика, 12:38
В Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. абонентов Политика, 12:36
Экс-пилота «Формулы-1» задержали в Германии по обвинению в мошенничестве Спорт, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30