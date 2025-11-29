До пяти выросло число пострадавших при атаке дронов в Волгограде
Еще трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Волгоград госпитализировали, сообщила администрация региона. Число раненных при налете, таким образом, возросло до пяти.
«По результатам врачебного обследования жителей пострадавших домов принято решение о госпитализации женщины 2007 года рождения (адрес: ул. Елисеева, 1) и мужчины 1964 года рождения (адрес: ул. Металлургов, 29)», — говорится в сообщении.
Жизням пострадавших ничего не угрожает. «Также помощь оказана женщине 1948 года рождения, проживающей в соседнем доме по адресу ул. Буханцева, 42 (рядом с домом на ул. Елисеева, 1). Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации», — сказано в сообщении.
Утром 29 ноября Минобороны отчиталось о пяти беспилотниках, уничтоженный над Волгоградской областью в период с 7:00 до 8:00 мск. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в ходе этого налета двое получили ранения, но госпитализация не потребовалась.
Он также сообщил о поврежденном в ряде домов остеклении и локальных возгораниях, которые возникли на отдельных участках. Для пострадавших жителей были открыты пункты временного размещения с организованными спальными местами и горячим питанием.
