0

Медведев заявил, что приход нового «Байдена» подорвет прагматизм США

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Приход в Белый дом нового «Байдена» может быстро разрушить зачатки прагматизма нынешней администрации США, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере Мах. Речь идет о бывшем американском президенте Джо Байдене.

«Приход в Белый дом очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA (Make America Great Again. — РБК)», — написал он.

Медведев заявил, что, по его мнению, «лучше великодержавный прагматизм [нынешнего президента США Дональда] Трампа, чем глобалистский маразм Байдена». Он также отметил, что в этом плане выделяется новая Стратегия национальной безопасности, подготовленная нынешней администрацией Белого дома. «Она примечательна реальной оценкой многих современных вызовов», — добавил он.

Медведев счел новую стратегию США попыткой «развернуть огромный корабль»
Политика
Дмитрий Медведев

Медведев неоднократно критиковал Байдена. Так, накануне инаугурации Трампа в январе 2025 года Медведев заявил, что администрация уходящего в отставку Байдена оставит «очень тяжелое кризисное наследство» своим преемникам в отношениях с Россией.

Администрация Байдена в среднем ежемесячно вводила меры против более чем 170 физлиц и организаций, связанных с Россией, в период с 2022 по 2024 год. За весь его президентский срок было введено более 6,2 тыс. санкционных ограничений в отношении физлиц, компаний, морских и воздушных судов. А в последние недели пребывания Байдена у власти США стали активнее усиливать давление: санкций было введено почти втрое больше, чем в среднем за месяц, показал анализ данных Минфина, проведенный NYT. В сентябре WP сообщала, что Трамп отказался от санкционной стратегии Байдена. Однако позже, в октябре, Штаты объявили о санкциях против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Россия считает санкции незаконными.

Байден и Трамп периодически критикуют друг друга. В начале ноября бывший президент США обвинил действующего в том, что тот позорит страну. «Я просто хочу, чтобы вы знали: вы работаете на нас, господин президент. Мы не работаем на вас. Вы работаете на нас — не только на миллиардеров и миллионеров», — заявил Байден. Республиканец, в свою очередь, заявлял, что при Байдене США перестали уважать в мире. Трамп также называл конфликт на Украине «войной Байдена».

Полина Дуганова
Дмитрий Медведев США Россия Джо Байден Дональд Трамп Белый дом
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
