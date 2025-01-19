Медведев заявил о «вредоносных закладках» Байдена в отношениях с Россией
Администрация уходящего президента США Джо Байдена оставит «очень тяжелое кризисное наследство» своим преемникам в отношениях с Россией, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
«Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться еще очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще», — написал он.
Бывший президент России поделился воспоминаниями об общении с Байденом, когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы (2009–2017). «Что уже тогда обратило на себя внимание — нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс. <...> И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — считает Медведев.
По его мнению, в этом сыграли роль «большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации». По словам Медведева, хотя такая война выгодна США в экономическом плане, «политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее», к чему Байден оказался не готов. «Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы», — пишет политик.
20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, который победил на выборах президента США в ноябре. От демократов изначально баллотировался Байден, однако после неудачных для него дебатов с республиканцем он отозвал свою кандидатуру, поддержав вице-президента Камалу Харрис.
Отношения США и России деградировали на протяжении последнего десятилетия, резкое ухудшение наступило после начала российской военной операции на Украине. Вашингтон поддерживает Киев и является одним из крупнейших спонсоров военной помощи, которую осуждает Москва.
Незадолго до начала спецоперации в Кремле говорили, что отношения России и США «фактически лежат на полу», однако сохраняются контакты по некоторым каналам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже отмечал, что стороны будут поддерживать контакты «при необходимости».
Президент Владимир Путин заявил в конце 2024 года, что у России никогда не пропадало желание восстанавливать взаимодействие с США. В декабре он говорил, что готов встретиться с возвращающимся в Белый дом Трампом в любое время.
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