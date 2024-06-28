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Выборы в США ,  
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Трамп заявил, что при Байдене США перестали уважать в мире

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Выборы в США
США дают другим странам «все, что они хотят», а те думают, что «мы глупые», заявил экс-президент в ходе дебатов

Дональд Трамп на дебатах с Джо Байденом заявил, что США перестали уважать в мире при нынешнем президенте.

«В то, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны — я дружу со многими людьми — они не могут поверить в то, что случилось с Соединенными Штатами Америки», — сказал Трамп.

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По его словам, США дают другим странам «все, что они хотят», а те думают, что «мы глупые». «Они нас не любят. <...> Они думают, что мы очень глупые люди», — подчеркнул экс-президент, добавив, что США ничего не получают взамен от других стран.

Он назвал президентство Байдена преступным.

Бывший американский лидер уже говорил, что Соединенные Штаты при Байдене стали посмешищем. Трамп утверждал, что, когда он возглавлял Белый дом, США были «самой уважаемой страной в мире». «Мир смеется над нами. Мир пользуется нами», — отмечал он, указывая в том числе на проблему с мигрантами.

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