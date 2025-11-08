Байден заявил, что Трамп позорит США работой «только на миллиардеров»

 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Возвращение Трампа в Белый дом
Байден напомнил Трампу, что тот работает для всех американцев, а «не только на миллиардеров и миллионеров». Он раскритиковал республиканца и сравнил первый год его второго президентства с использованием «шара» для сноса страны
Действующий президент США Дональд Трамп позорит страну. Такое мнение высказал его предшественник Джо Байден, выступая в Небраске на ежегодном гала-вечере Бена Нельсона.

«Я просто хочу, чтобы вы знали: вы работаете на нас, господин президент. Мы не работаем на вас. Вы работаете на нас — не только на миллиардеров и миллионеров», — заявил он.

Байден добавил, что говорит это искренне и разгневанно. По его словам, Демократическая партия «вернулась», и американский народ посылает Трампу и его сторонникам сигнал.

Байден похвалил Трампа за достижение мира в секторе Газа
Политика
Джо Байден

«Я знал, что Трамп собирается взять шар для сноса страны», — продолжил политик. Он раскритиковал работы по перестройке Белого дома, которые начал Трамп, и назвал их «идеальным символом его президентства».

Такой же «шар» Трамп использует по отношению к американской Конституции, верховенству закона и демократии, считает экс-президент.

Байден и Трамп периодически критикуют друг друга. Политики принадлежат к разным партиям — Демократической и Республиканской. На выборах 2020-го года Трамп уступил Байдену в борьбе за пост президента США, а в 2024-м последний снялся с выборов под давлением однопартийцев в пользу вице-президента Камалы Харрис, в итоге победу одержал Трамп.

По итогам этих же выборов демократы не смогли получить контроль ни над палатой представителей, ни над сенатом США. Следующие выборы в конгресс запланированы на 3 ноября 2026 года.

Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме
Политика
Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии формата &laquo;С5+1&raquo;: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, США, 6 ноября 2025&nbsp;г.

Рейтинг Трампа, согласно опросам, постепенно снижается с начала его второго президентского срока. Исследование, результаты которого обнародовал CNN 3 ноября, показало, что рейтинг одобрения республиканца составляет 37%, что почти соответствует 36% на том же этапе его первого президентства. Это рекордно низкий показатель за все время второго срока Трампа.

Рейтинг неодобрения же, по данным канала, составляет 63%, он на один пункт выше предыдущего максимума в 62%, зафиксированного на момент ухода Трампа с должности в январе 2021 года.

Американцы недовольны положением дел в стране (68% респондентов считают, что дела идут плохо), а также экономикой — 72% заявили, что она находится в плачевном состоянии, а 47% называют экономику и стоимость жизни главной проблемой США. Примерно 6 из 10 (61%) думают, что политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в стране.

Приблизительно восемь из десяти опрошенных считают шатдаун кризисом (31%) или серьезной проблемой (50%), а 61% не одобряют действия Трампа в этой ситуации.

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.

Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Большинство опрошенных негативно оценивают деятельность Трампа по ряду других ключевых вопросов: 56% считают, что его решения во внешней политике нанесли ущерб репутации США, а 57% не одобряют меры по депортации иммигрантов, нелегально проживающих в стране.

Американцы все чаще утверждают, что Трамп зашел слишком далеко в использовании президентских полномочий — так думают 61%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в феврале.

54% населения недовольны или возмущены сносом восточного крыла Белого дома. Лишь 10% заявили, что довольны или рады этому решению. Еще 36% (включая почти половину республиканцев) говорят, что для них это не имеет особого значения.

Демократы, по сведениям CNN, на фоне таких оценок работы Трампа «с большим энтузиазмом» относятся к перспективам на промежуточных выборах.

