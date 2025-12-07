Минобороны: над регионами России за ночь сбили 77 беспилотников

Над Россией за ночь сбили 77 дронов

Дежурные средства ПВО сбили за ночь 77 беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны.

Больше всего дронов — 42 — перехватили и уничтожили над Саратовской областью. Еще 12 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, десять — над Крымом.

Девять дронов сбили над Волгоградской областью, два — над Белгородской. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской областью и Чечней.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки дрона повреждения получила вышка ЛЭП на окраине хутора Колундаевский, без электричества остались 250 человек.

В ночь на 7 декабря восемь российских аэропортов временно приостановили полеты. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Волгограде, Саратове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске. Спустя время их сняли только в аэропорту Саратова.