Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь сбили 77 дронов

Минобороны: над регионами России за ночь сбили 77 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО сбили за ночь 77 беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны.

Больше всего дронов — 42 — перехватили и уничтожили над Саратовской областью. Еще 12 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, десять — над Крымом.

Девять дронов сбили над Волгоградской областью, два — над Белгородской. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской областью и Чечней.

В Ростовской области жители хутора остались без света после атаки дрона
Политика

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки дрона повреждения получила вышка ЛЭП на окраине хутора Колундаевский, без электричества остались 250 человек.

В ночь на 7 декабря восемь российских аэропортов временно приостановили полеты. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Волгограде, Саратове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске. Спустя время их сняли только в аэропорту Саратова.

Теги
Анастасия Луценко
беспилотники БПЛА Минобороны
