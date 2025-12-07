Над Россией за ночь сбили 77 дронов
Дежурные средства ПВО сбили за ночь 77 беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны.
Больше всего дронов — 42 — перехватили и уничтожили над Саратовской областью. Еще 12 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, десять — над Крымом.
Девять дронов сбили над Волгоградской областью, два — над Белгородской. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской областью и Чечней.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки дрона повреждения получила вышка ЛЭП на окраине хутора Колундаевский, без электричества остались 250 человек.
В ночь на 7 декабря восемь российских аэропортов временно приостановили полеты. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Волгограде, Саратове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске. Спустя время их сняли только в аэропорту Саратова.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили