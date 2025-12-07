Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска ограничили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
О введении ограничений в Нальчике Кореняко написал в 04:33 мск. Об аналогичных мерах в Оренбурге и Орске он сообщил в 04:38.
Как добавил Кореняко, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Ночью 7 декабря в Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА. В 04:36 губернатор региона Евгений Солнцев добавил, что в области ввели план «Ковер».
До этого в ночь на 7 декабря полеты ограничили в пяти воздушных гаванях страны. Сначала ограничения ввели в аэропорту Волгограда, затем — в аэропорту Саратова. Кроме того, полеты ограничили во Владикавказе, Грозном и Магасе.
