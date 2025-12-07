Число ограничивших полеты российских аэропортов возросло до пяти

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного и Магаса. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении временных ограничений на прием и выпуск судов Кореняко написал в 02:53.

Представитель Росавиации отметил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Ранее полеты ограничили в аэропортах Саратова и Волгограда.

Последний раз в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили полеты в ночь на 5 декабря. Ограничения продлились два с половиной часа — с 06:25 до 08:55.