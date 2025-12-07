В Ростовской области жители хутора остались без света после атаки дрона
Вышка линии электропередачи (ЛЭП) получила повреждения в результате атаки дрона в Ростовской области, без электричества остались 250 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он.
Как сообщил глава региона, никто не пострадал.
Повреждения получила вышка ЛЭП в Шолоховском районе. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора Колундаевский. Слюсарь добавил, что специалисты приступят к восстановительным работам в светлое время суток.
Последний раз беспилотники атаковали Ростовскую область ночью 5 декабря. Тогда силы ПВО уничтожили дроны в Чертковском и Шолоховском районах на севере региона. Никто не пострадал.
