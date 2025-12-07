 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На прямую линию с Путиным поступило более 255 тыс. обращений

На прямую линию с Путиным направили более 255 тыс. обращений

Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 255 тыс. Такие данные приводит «Россия 1».

«Объем данных действительно огромный. Обращений уже поступило более 255 тысяч», — заявили в эфире телеканала.

Там отметили, что для их обработки используют нейросети. Согласно приведенным в эфире данным, большинство обращений (67%) направили женщины, доля мужчин составила 33%.

Прямая линия с Владимиром Путиным — это мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян. Впервые она прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. За это время прямую линию не проводили только четыре раза: в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах.

В MAX можно будет задать вопрос Владимиру Путину
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 2025 году прямая линия вместе с большой пресс-конференцией пройдет 19 декабря. Сбор вопросов россиян стартовал в 15:00 мск 4 декабря, он продлится до самого дня проведения прямой линии. Направить обращения можно на сайте, по СМС, через мобильное приложение, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или с помощью чат-бота в мессенджере Max.

В 2024 году прямая линия с Путиным также состоялась 19 декабря и длилась 4 часа 27 минут. Чаще всего россияне спрашивали главу государства о развитии транспорта, доступности жилья, системе здравоохранения и соцвыплатах.

