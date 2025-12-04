 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
Кремль начал сбор вопросов к прямой линии с Путиным

Прямая линия Путина
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кремль с 15:00 мск 4 декабря начал сбор вопросов россиян для очередной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщила в телеграм-канале пресс-служба главы государства. Прием вопросов продлится до 19 декабря.

Прямая линия с Путиным — это мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.

Глава государства подведет итоги 2025 года и даст ответы на вопросы журналистов и россиян в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир в 12:00 мск 19 декабря.

Задать вопросы президенту можно так:

  • на сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
  • отправив СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40;
  • по телефону 8–800–200–40–40;
  • через специальное мобильное приложение (инструкция по установке приложения доступна на сайте программы);
  • через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в официальных группах программы;
  • с помощью чат-бота в мессенджере Max.

Кремль сообщил, когда Путин проведет прямую линию
Политика
Владимир Путин

В 2025 году прямая линия с президентом будет объединена с большой пресс-конференцией. В 2024 году прямая линия с главой государства также состоялась 19 декабря и длилась 4 часа 27 минут.

Наиболее популярными темами среди обращений россиян в прошлом году были развитие транспорта, доступность жилья, здравоохранение и соцвыплаты. К процессу обработки обращений организаторы мероприятия подключили искусственный интеллект.

Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным вопросы Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
