Кремль начал сбор вопросов к прямой линии с Путиным

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кремль с 15:00 мск 4 декабря начал сбор вопросов россиян для очередной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщила в телеграм-канале пресс-служба главы государства. Прием вопросов продлится до 19 декабря.

Прямая линия с Путиным — это мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.

Глава государства подведет итоги 2025 года и даст ответы на вопросы журналистов и россиян в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир в 12:00 мск 19 декабря.

Задать вопросы президенту можно так:

на сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);

отправив СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40;

по телефону 8–800–200–40–40;

через специальное мобильное приложение (инструкция по установке приложения доступна на сайте программы);

через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в официальных группах программы;

с помощью чат-бота в мессенджере Max.

В 2025 году прямая линия с президентом будет объединена с большой пресс-конференцией. В 2024 году прямая линия с главой государства также состоялась 19 декабря и длилась 4 часа 27 минут.

Наиболее популярными темами среди обращений россиян в прошлом году были развитие транспорта, доступность жилья, здравоохранение и соцвыплаты. К процессу обработки обращений организаторы мероприятия подключили искусственный интеллект.