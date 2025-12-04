 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль сообщил, когда Путин проведет прямую линию

Кремль: программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет 19 декабря
Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию в этом году проведут 19 декабря
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск, сообщили в Кремле.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — говорится в сообщении.

О том, что совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в этом году запланировали провести 19 декабря, сообщали ранее РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке.

В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря
Политика
Владимир Путин

Прямая линия и большая пресс-конференция президента — два самых масштабных ежегодных формата общения Владимира Путина с представителями общественности и СМИ. В 2020 году из-за пандемии коронавируса их решили совместить. В 2021 году прямая линия в последний раз прошла отдельно, а с 2023 года вновь была объединена с пресс-конференцией и проводится в таком формате до сих пор. В 2022 году, в год начала военного конфликта на Украине, ни прямая линия, ни большая пресс-конференция не проводились.

Обычно прямая линия президента проходит по четвергам. Однако в этом году эфир состоится в пятницу. Собеседники РБК поясняли, что в этом году сдвиг на пятницу может произойти ситуативно: это диктует график президента. Федеральный чиновник в разговоре с РБК отмечал, что у пятницы есть свои плюсы: у людей будут выходные, чтобы обдумать итоги года, о которых они услышали.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Кремль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 10:10 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 10:10
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как «простой» режим ПСН может привести к санкциям ФНС. Разбор ошибокПодписка на РБК, 10:43
Какие высокооплачиваемые профессии ИИ «удешевит» в первую очередь Образование, 10:40
Путин рассказал, как план Трампа разделили на четыре пакета Политика, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Минфин планирует размещать выпуски ОФЗ в юанях ежегодно Инвестиции, 10:29
Курс юаня на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года Инвестиции, 10:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Должник умер: как взыскать деньги и имущество с его наследниковПодписка на РБК, 10:10
Медведев пригрозил Европе репарациями за хищение российских активов Политика, 10:08
Путин назвал консенсус по мирному плану непростой задачей Политика, 10:05
Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию Политика, 10:02
Как прошла юбилейная «Технологическая неделя» Компании, 10:00