Кремль сообщил, когда Путин проведет прямую линию

Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию в этом году проведут 19 декабря

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск, сообщили в Кремле.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — говорится в сообщении.

О том, что совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в этом году запланировали провести 19 декабря, сообщали ранее РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента — два самых масштабных ежегодных формата общения Владимира Путина с представителями общественности и СМИ. В 2020 году из-за пандемии коронавируса их решили совместить. В 2021 году прямая линия в последний раз прошла отдельно, а с 2023 года вновь была объединена с пресс-конференцией и проводится в таком формате до сих пор. В 2022 году, в год начала военного конфликта на Украине, ни прямая линия, ни большая пресс-конференция не проводились.

Обычно прямая линия президента проходит по четвергам. Однако в этом году эфир состоится в пятницу. Собеседники РБК поясняли, что в этом году сдвиг на пятницу может произойти ситуативно: это диктует график президента. Федеральный чиновник в разговоре с РБК отмечал, что у пятницы есть свои плюсы: у людей будут выходные, чтобы обдумать итоги года, о которых они услышали.