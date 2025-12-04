В MAX можно будет задать вопрос Владимиру Путину
Пользователи национального мессенджера MAX смогут задать вопросы президенту России Владимиру Путину на «Итогах года» с помощью чат-бота, сбор вопросов начнется 4 декабря в 15:00 мск и продолжится вплоть до окончания мероприятия 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отправить сообщение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона, отчет об обратной связи вопрошающий получит на указанный им номер телефона или почту.
Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция в этом году пройдут 19 декабря.
Начиная с 2001 года Путин проводил два крупных публичных мероприятия: большую пресс-конференцию и прямую линию. Прямая линия впервые прошла в 2001 году и с тех пор проходила ежегодно (кроме 2004, 2012, 2020 и 2022 годов). В 2023-м большая пресс-конференция и прямая линия были окончательно объединены в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
