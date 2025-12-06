Аэропорт Вильнюса на полтора часа остановил работу из-за воздушных шаров

Международный аэропорт Вильнюса, Литва (Фото: Serhii Ivashchuk / Shutterstock)

Аэропорт Вильнюса в Литве приостановил работу на несколько часов после обнаружения аэростатов в воздушном пространстве около авиагавани, сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Власти обвиняют в инцидентах Белоруссию.

«6 декабря в 18:06 (19:08 мск)... из-за обнаружения в зонах риска для авиации навигационных знаков, характерных для воздушных шаров, введены ограничения воздушного пространства над аэропортом Вильнюса», — говорится в сообщении. Воздушная гавань сообщила об отмене ограничений в 19:31 (20:31 мск).

Аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу из-за воздушных шаров за последние месяцы. В предыдущий раз воздушная гавань ограничивала прием и выпуск судов из-за шаров 24 ноября.

Накануне премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что правительство на следующей неделе объявит экстремальную ситуацию из-за угрозы, которую представляют контрабандные воздушные шары, запускаемые с территории Белоруссии.

В конце октября Литва закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкае» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией до 30 ноября из-за инцидентов с метеозондами, используемыми для переброски контрабанды.

В ответ Белоруссия заблокировала выезд грузовиков с литовскими номерами. Позже литовским водителям разрешили покинуть страну, но без фур. В Минске говорили, что готовы нести ответственность, если его вина в инцидентах с метеозондами будет доказана.

19 ноября Литва досрочно открыла границу, сославшись на «изменившиеся обстоятельства», но сохранила возможность вернуть ограничения.