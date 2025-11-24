Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров

Работу аэропорта Вильнюса вечером 23 ноября временно приостанавливали из-за подозрений, что в воздушное пространство Литвы могли попасть контрабандные шары из Белоруссии. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на литовский Национальный центр управления кризисными ситуациями.

Ограничения были введены в 18:55 (19:55 мск) и первоначально планировались на три часа. В центре пояснили, что шары могли приблизиться к навигационной системе аэропорта, что создало риски для гражданской авиации.

По данным литовских аэропортов, запрет на полеты в воздушном пространстве вокруг Вильнюса действовал до 00:25 24 ноября (1:25 мск 25 ноября), после чего был снят. В центре управления кризисами предупредили, что 25 ноября возможны отдельные задержки рейсов из-за сбоев в ротации экипажей и воздушных судов.

Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за статусом рейсов на сайте аэропорта Вильнюса.

Ранее работу воздушной гавани Вильнюса неоднократно приостанавливали из-за обнаружения в воздушном пространстве Литвы объектов, предположительно, идентифицированных как воздушные шары с контрабандой из Белоруссии. В Минске говорили, что готовы нести ответственность, если его вина в инцидентах с метеозондами будет доказана.

В ответ на инциденты Литвы в конце октября закрыли пограничные пункты с Белоруссией «Мядининкай» и «Шальчининкай», их работа возобновилась 20 ноября.