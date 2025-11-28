 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в переговорах по Украине и мирном урегулировании. Путин поблагодарил венгерского премьера за то, что тот предложил Будапешт в качестве площадки для диалога о мире

Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште
Video

В случае достижения договоренностей о личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа она может пройти в Будапеште. Об этом российский лидер сказал на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

«Если в ходе наших [c США] переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад», — сказал он.

Путин напомнил, что предложение провести встречу в Будапеште, которая потом была отложена, изначально выдвинул Трамп, и привел его слова: «У нас хорошие отношения с Венгрией, и у тебя с Виктором хорошие отношения, и у меня, вот, предлагаю этот вариант».

«Конечно, мы с удовольствием согласились», — добавил глава государства, поблагодарив Орбана за то, что он предложил Будапешт в качестве площадки для такой встречи.

Кремль пояснил слова Путина о вопросе Донбасса
Политика
Дмитрий Песков

Орбан в ходе встречи отметил, что Венгрия заинтересована в мире на Украине, и выразил надежду, что «недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру».

«Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, господин президент, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и готова оказывать содействие успешному завершению этого процесса», — отметил премьер-министр Венгрии.

В ходе телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу, так как, по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели». Путин отмечал, что встреча скорее перенесена, а не отменена.

Мирный план США по Украине обсуждается с середины ноября, к настоящему моменту он состоит из 22 пунктов, сообщал Трамп. Первая версия из 28 пунктов предусматривала ряд уступок со стороны Киева, в том числе выход ВСУ из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности армии. Путин говорил, что план может стать основой для переговоров. Последнюю версию документа после его обсуждения между Киевом и Вашингтоном Москва получила, рассказывали в Кремле. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Виктор Орбан Военная операция на Украине Будапешт переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным
Политика
Politico узнало, что ЕС не показали последний вариант мирного плана США
Политика
В Кремле сообщили о получении «основных параметров» мирного плана США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 15:42 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 15:42
Каждый пятый россиянин планирует встретить Новый год на даче Недвижимость, 15:42
European Gymnastics допустил российских спортсменов к своим турнирам Спорт, 15:38
В МИД призвали проверить сообщения о доходах Бельгии от активов России Политика, 15:32
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 34 многоквартирных дома Политика, 15:19
В завалах рухнувшего в Южно-Сахалинске ангара нашли третье тело погибшего Общество, 15:12
В отель на западе Стамбула бросили ручную гранату Политика, 15:10
Экс-футболист «Спартака» и сборной Польши развелся с женой-россиянкой Спорт, 15:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экс-футболист ЦСКА Думбия назвал ошибкой переход в «Рому» в 2015 году Спорт, 15:07
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 15:00
Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО Экономика, 14:55
OKX объявила чемпионат по трейдингу с призовым фондом до 1 млн USDT Крипто, 14:55
Минцифры напомнило, как снять охлаждение с иностранной сим-карты Технологии и медиа, 14:41
Кремль заявил о «шатающейся» системе на Украине из-за обысков у Ермака Политика, 14:35
Польша потребовала объяснений от Украины после коррупционного скандала Политика, 14:35