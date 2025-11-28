Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште

Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в переговорах по Украине и мирном урегулировании. Путин поблагодарил венгерского премьера за то, что тот предложил Будапешт в качестве площадки для диалога о мире

В случае достижения договоренностей о личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа она может пройти в Будапеште. Об этом российский лидер сказал на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

«Если в ходе наших [c США] переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад», — сказал он.

Путин напомнил, что предложение провести встречу в Будапеште, которая потом была отложена, изначально выдвинул Трамп, и привел его слова: «У нас хорошие отношения с Венгрией, и у тебя с Виктором хорошие отношения, и у меня, вот, предлагаю этот вариант».

«Конечно, мы с удовольствием согласились», — добавил глава государства, поблагодарив Орбана за то, что он предложил Будапешт в качестве площадки для такой встречи.

Орбан в ходе встречи отметил, что Венгрия заинтересована в мире на Украине, и выразил надежду, что «недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру».

«Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, господин президент, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и готова оказывать содействие успешному завершению этого процесса», — отметил премьер-министр Венгрии.

В ходе телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу, так как, по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели». Путин отмечал, что встреча скорее перенесена, а не отменена.

Мирный план США по Украине обсуждается с середины ноября, к настоящему моменту он состоит из 22 пунктов, сообщал Трамп. Первая версия из 28 пунктов предусматривала ряд уступок со стороны Киева, в том числе выход ВСУ из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности армии. Путин говорил, что план может стать основой для переговоров. Последнюю версию документа после его обсуждения между Киевом и Вашингтоном Москва получила, рассказывали в Кремле.