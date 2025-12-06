Посол Казахстана не увидел причин прекращать транзит нефти из России
У Казахстана нет оснований для невыполнения соглашения по транзиту российской нефти, заявил посол государства в России Даурен Абаев в интервью «РИА Новости».
Дипломат напомнил, что прокачка нефти из России через территорию Казахстана осуществляется согласно межправительственному соглашению. «Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает», — сказал Абаев.
Как утверждает RTVI, министерство энергетики Казахстана направило запрос в министерство финансов США для разъяснений по продолжению работы в условиях санкций.
Казахстан и Россия в июне 2002 года подписали соглашение о транзите казахстанской нефти через Россию. В декабре 2013 года стороны договорились о транзите российской нефти в Китай через Казахстан. В июне 2023 года был подписан протокол с изменениями в соглашение между правительствами, по которому увеличивается с 7 до 10 млн т транзит российской нефти через Казахстан в Китай.
