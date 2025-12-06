 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Посол Казахстана не увидел причин прекращать транзит нефти из России

Сюжет
Война санкций

У Казахстана нет оснований для невыполнения соглашения по транзиту российской нефти, заявил посол государства в России Даурен Абаев в интервью «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что прокачка нефти из России через территорию Казахстана осуществляется согласно межправительственному соглашению. «Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает», — сказал Абаев.

Как утверждает RTVI, министерство энергетики Казахстана направило запрос в министерство финансов США для разъяснений по продолжению работы в условиях санкций.

Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
Политика
Фото:Jens BÃ¼ttner / dpa / Global Look Press

Казахстан и Россия в июне 2002 года подписали соглашение о транзите казахстанской нефти через Россию. В декабре 2013 года стороны договорились о транзите российской нефти в Китай через Казахстан. В июне 2023 года был подписан протокол с изменениями в соглашение между правительствами, по которому увеличивается с 7 до 10 млн т транзит российской нефти через Казахстан в Китай.



Авторы
Теги
Софья Полковникова
Казахстан нефть транзит
