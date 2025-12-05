 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров обратился к ВСУ и призвал встретиться «лицом к лицу»

Сюжет
Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ должны встретиться с российскими бойцами «лицом к лицу», если «действительно хотят воевать». Об этом он заявил, комментируя атаку на здание «Грозный-Сити».

«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу», — написал он в своем телеграм-канале и призвал украинскую армию «показать себя на поле битвы».

Кадыров пообещал «подарок» после атаки на здание «Грозный-Сити»
Политика
Рамзан Кадыров

Кадыров сообщил об ударе БПЛА по одному из зданий комплекса 5 декабря. В результате атаки никто не пострадал.

Глава Чечни пообещал, что украинская сторона скоро получит от него ответный «подарок». «Ну, а здание мы восстановим быстро», — добавил он.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Рамзан Кадыров Чечня президент Чечни Украина ВСУ
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
