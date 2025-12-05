Кадыров обратился к ВСУ и призвал встретиться «лицом к лицу»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ должны встретиться с российскими бойцами «лицом к лицу», если «действительно хотят воевать». Об этом он заявил, комментируя атаку на здание «Грозный-Сити».
«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу», — написал он в своем телеграм-канале и призвал украинскую армию «показать себя на поле битвы».
Кадыров сообщил об ударе БПЛА по одному из зданий комплекса 5 декабря. В результате атаки никто не пострадал.
Глава Чечни пообещал, что украинская сторона скоро получит от него ответный «подарок». «Ну, а здание мы восстановим быстро», — добавил он.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили