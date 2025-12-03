США и Россия договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле

Российская и американская стороны договорились не раскрывать суть переговоров, которые прошли в Кремле поздно вечером 2 ноября и закончились за полночь. Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа носила закрытый характер, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщила пресс-служба Кремля.

Это решение помощник президента назвал «вполне логичным».

«Они [представители американской делегации] отрапортуют в Вашингтон, затем поедут в Вашингтон и доложат уже лично президенту [США Дональду] Трампу о том, что они обсуждали с президентом Путиным в Кремле», — уточнил Ушаков.

Переговоры в Кремле были посвящены обсуждению мирного плана США по Украине и длились около пяти часов. Помимо Уиткоффа, во встрече принимал участие зять Трампа, Джаред Кушнер.

Как отметил Ушаков, Москва и Вашингтон пока не нашли в американском мирном плане компромисс по территориальному вопросу.

