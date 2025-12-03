Ушаков рассказал об обсуждении с Уиткоффом членства Украины в НАТО
На переговорах в Кремле президент России Владимир Путин и делегация США обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Это один из ключевых вопросов, вы знаете. Он обсуждался. Я не могу рассказать подробности», — ответил он на вопрос, поднималась ли тема членства Украины в альянсе. Его слова передает «РИА Новости».
Беседа была посвящена мирному плану по урегулированию российско-украинского конфликта и продлилась почти пять часов. С американской стороны в ней участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
В ноябре США подготовили мирный план, состоящий из 28 пунктов. Он включал в себя законодательно закрепленный отказ Украины от стремления в НАТО. После переговоров в Женеве документ сократили до 22 пунктов, официальные лица не раскрывали его содержание.
Россия выступает против присоединения Украины к НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили