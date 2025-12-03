Ушаков рассказал об обсуждении с Уиткоффом членства Украины в НАТО

Фото: Кристина Кормилицына / Reuters

На переговорах в Кремле президент России Владимир Путин и делегация США обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Это один из ключевых вопросов, вы знаете. Он обсуждался. Я не могу рассказать подробности», — ответил он на вопрос, поднималась ли тема членства Украины в альянсе. Его слова передает «РИА Новости».

Беседа была посвящена мирному плану по урегулированию российско-украинского конфликта и продлилась почти пять часов. С американской стороны в ней участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

В ноябре США подготовили мирный план, состоящий из 28 пунктов. Он включал в себя законодательно закрепленный отказ Украины от стремления в НАТО. После переговоров в Женеве документ сократили до 22 пунктов, официальные лица не раскрывали его содержание.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО.