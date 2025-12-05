Моди присоединился к встрече Путина и президента Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к беседе президента России Владимира Путина и его индийского коллеги Драупади Мурму в Президентском дворце в Нью-Дели, сообщает «РИА Новости».
После встречи Путина и Мурму за закрытыми дверями президенты приняли участие в представлении российской и индийской делегаций. Прозвучали гимны обеих стран, после чего Путин и Мурму подошли к креслам, где к ним присоединился Моди.
Встреча продолжилась в закрытом формате после того, как фотографы сделали несколько снимков лидеров.
Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с официальным визитом накануне, 4 декабря. Это первый визит российского президента в Индию с 2021 года. 5 декабря состоялись официальные переговоры российской и индийской делегаций, стороны подписали ряд документов и соглашений.
Кроме того, по итогам встречи Путина и Моди было опубликовано совместное заявление из 70 пунктов. В нем лидеры положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, мирный атом, космос и гуманитарное сотрудничество.
В рамках визита Путин также принял участие в пленарном заседании Российско-индийского форума. В общей сложности было подписано более 25 межведомственных и коммерческих соглашений.
В завершение поездки Путин встретился с президентом Индии Драупади Мурму, которая заняла этот пост в 2022 году. Она является второй женщиной-президентом после Пратибхи Патил, которая исполняла обязанности с 2007 по 2012 год.
