Путин поблагодарил Моди за совместную работу во время визита
Президент Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за плодотворную совместную работу во время государственного визита.
Речь президента России прозвучала на государственном приеме, который индийская сторона организовала в его честь.
«Прежде всего хотел бы выразить глубокую признательность президенту республики Индии госпоже Дроупади Мурму и, конечно же, премьер-министру господину Нарендре Моди, всем индийским коллегам за исключительно теплый и радушный прием. За конструктивный и открытый диалог, за плодотворную совместную работу в ходе нашего государственного визита», — сказал Путин на государственном приеме в честь президента России.
Президент России прибыл в Индию с официальным визитом накануне, 4 декабря. Это первая его поездка в Индию с 2021 года. 5 декабря состоялись официальные переговоры российской и индийской делегаций, стороны подписали ряд документов и соглашений.
Кроме того, Путин провел встречу с Моди. По ее итогам опубликовали совместное заявление из 70 пунктов, в котором лидеры положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую сферу, сферу безопасности, торговлю, энергетику, мирный атом и гуманитарное сотрудничество.
Путин также встретился с президентом Индии Драупади Мурму. К беседе президентов присоединился Моди.
Наконец, в рамках визита российский президент принял участие в пленарном заседании Российско-индийского форума. В общей сложности было подписано более 25 межведомственных и коммерческих соглашений.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили