Путин поблагодарил Моди за совместную работу во время визита

Владимир Путин и Нарендры Моди (Фото: Grigory Sysoyev / Reuters)

Президент Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за плодотворную совместную работу во время государственного визита.

Речь президента России прозвучала на государственном приеме, который индийская сторона организовала в его честь.

«Прежде всего хотел бы выразить глубокую признательность президенту республики Индии госпоже Дроупади Мурму и, конечно же, премьер-министру господину Нарендре Моди, всем индийским коллегам за исключительно теплый и радушный прием. За конструктивный и открытый диалог, за плодотворную совместную работу в ходе нашего государственного визита», — сказал Путин на государственном приеме в честь президента России.

Президент России прибыл в Индию с официальным визитом накануне, 4 декабря. Это первая его поездка в Индию с 2021 года. 5 декабря состоялись официальные переговоры российской и индийской делегаций, стороны подписали ряд документов и соглашений.

Кроме того, Путин провел встречу с Моди. По ее итогам опубликовали совместное заявление из 70 пунктов, в котором лидеры положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую сферу, сферу безопасности, торговлю, энергетику, мирный атом и гуманитарное сотрудничество.

Путин также встретился с президентом Индии Драупади Мурму. К беседе президентов присоединился Моди.

Наконец, в рамках визита российский президент принял участие в пленарном заседании Российско-индийского форума. В общей сложности было подписано более 25 межведомственных и коммерческих соглашений.