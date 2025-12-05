 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео

Кремль опубликовал видео с Путиным и Моди на ужине у президента Индии

Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео
Video

Президент Индии Драупади Мурму организовала торжественный прием в честь российского лидера Владимира Путина, который находится с визитом в стране. Кадры оттуда показала пресс-служба Кремля. Путин и премьер-министр Нарендра Моди, а также другие гости прибыли на ужин, где выступила глава государства.

Как прошел второй день визита Владимира Путина в Индию. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Кортеж Владимира Путина проезжает по Нью-Дели к месту торжественного приема в президентском дворце Раштрапати Бхаван, построенном в 1929 году для вице-короля Индии.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Владимир Путин Нарендра Моди Драупади Мурму Индия видео
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал слова Индиры Ганди точным описанием отношений России и Индии
Политика
Путин описал рост экономики Индии словами из песни Высоцкого про йогов
Политика
Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 18:51
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Путин индийской поговоркой описал отношения Москвы и Нью-Дели Политика, 18:58
«Билайн» запустил защищенный мессенджер eXpress для бизнеса Отрасли, 18:57
Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России Спорт, 18:51
Как успокоиться: 16 эффективных способов Образование, 18:47
Власти определились с углом наклонения отечественной орбитальной станции Технологии и медиа, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео Политика, 18:39
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПСБ на уровне ruAAA Пресс-релиз, 18:36
Швеция сократит помощь пяти странам ради финансирования Украины Политика, 18:36
Путин поблагодарил Моди за совместную работу во время визита Политика, 18:35
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft Технологии и медиа, 18:33
Площадь пожара в порту Темрюка после ударов дронов превысила 1300 кв. м Политика, 18:32
В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной Политика, 18:28