Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео
Президент Индии Драупади Мурму организовала торжественный прием в честь российского лидера Владимира Путина, который находится с визитом в стране. Кадры оттуда показала пресс-служба Кремля. Путин и премьер-министр Нарендра Моди, а также другие гости прибыли на ужин, где выступила глава государства.
