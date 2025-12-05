Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео

Кремль опубликовал видео с Путиным и Моди на ужине у президента Индии

Президент Индии Драупади Мурму организовала торжественный прием в честь российского лидера Владимира Путина, который находится с визитом в стране. Кадры оттуда показала пресс-служба Кремля. Путин и премьер-министр Нарендра Моди, а также другие гости прибыли на ужин, где выступила глава государства.