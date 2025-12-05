Путин назвал слова Индиры Ганди точным описанием отношений России и Индии
Президент России Владимир Путин привел слова бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди, говоря об отношениях между двумя странами на церемонии запуска телеканала RT India. Трансляцию мероприятия вел RT.
«Как мы сейчас увидели на экране, [премьер-министр] Индира Ганди очень точно сказала: «Мы многое сделали, и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим», — заявил Путин.
Индира Ганди занимала пост премьер-министра с 1966 по 1977 год, а затем с 1980 года вплоть до ее убийства в октябре 1984 года. Является единственной женщиной на этой должности в истории страны, а также вторым по длительности службы премьер-министром после своего отца Джавахарлала Неру.
Российский президент назвал цитату Ганди «очень точным» определением отношений России и Индии. Он отметил, что и сейчас страны руководствуются такими же соображениями.
По словам Путина, отношения между российским и индийским народами имеют прочные основания и уходит корнями в «более глубокие пласты истории». Президент России заключил, что в основе этих отношений лежит взаимный интерес.
В ходе церемонии Путин также процитировал песню Владимира Высоцкого «Про йогов», говоря о росте экономики Индии. «Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот — год. А теперь они рекорд бьют — все едят и целый год пьют». Знаете, это вроде шутка, но на самом деле здесь очень много есть от правды, потому что экономика Индии изменилась», — сказал президент во время своего выступления.
Владимир Путин прибыл в Нью-Дели накануне, 4 декабря. Это первый визит российского президента в Индию с 2021 года. 5 декабря состоялись официальные переговоры российской и индийской делегаций, стороны подписали ряд документов и соглашений. В рамках визита Путин также принял участие в пленарном заседании Российско-индийского форума.
По итогам переговоров российского президента и премьер-министра Индии Нарендры Моди было опубликовано совместное заявление из 70 пунктов. В нем лидеры положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, науку, мирный атом, космос, культуру, образование и гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, Путин встретился с президентом Индии Драупади Мурму.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили