Путин назвал слова Индиры Ганди точным описанием отношений России и Индии

Президент России Владимир Путин привел слова бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди, говоря об отношениях между двумя странами на церемонии запуска телеканала RT India. Трансляцию мероприятия вел RT.

«Как мы сейчас увидели на экране, [премьер-министр] Индира Ганди очень точно сказала: «Мы многое сделали, и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим», — заявил Путин.

Индира Ганди занимала пост премьер-министра с 1966 по 1977 год, а затем с 1980 года вплоть до ее убийства в октябре 1984 года. Является единственной женщиной на этой должности в истории страны, а также вторым по длительности службы премьер-министром после своего отца Джавахарлала Неру.

Российский президент назвал цитату Ганди «очень точным» определением отношений России и Индии. Он отметил, что и сейчас страны руководствуются такими же соображениями.

По словам Путина, отношения между российским и индийским народами имеют прочные основания и уходит корнями в «более глубокие пласты истории». Президент России заключил, что в основе этих отношений лежит взаимный интерес.

В ходе церемонии Путин также процитировал песню Владимира Высоцкого «Про йогов», говоря о росте экономики Индии. «Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот — год. А теперь они рекорд бьют — все едят и целый год пьют». Знаете, это вроде шутка, но на самом деле здесь очень много есть от правды, потому что экономика Индии изменилась», — сказал президент во время своего выступления.

Владимир Путин прибыл в Нью-Дели накануне, 4 декабря. Это первый визит российского президента в Индию с 2021 года. 5 декабря состоялись официальные переговоры российской и индийской делегаций, стороны подписали ряд документов и соглашений. В рамках визита Путин также принял участие в пленарном заседании Российско-индийского форума.

По итогам переговоров российского президента и премьер-министра Индии Нарендры Моди было опубликовано совместное заявление из 70 пунктов. В нем лидеры положительно оценили взаимовыгодные отношения двух стран, которые охватывают политико-стратегическую и военную сферы, сферу безопасности, торговлю и инвестиции, энергетику, науку, мирный атом, космос, культуру, образование и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, Путин встретился с президентом Индии Драупади Мурму.