Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине

Россия готова и дальше работать с США над урегулированием конфликта, а от европейского плана «по-моему, уже отказались», сказал Ушаков. По сведениям WSJ, лидеры Европы призвали Киев не соглашаться на сделку без гарантий Вашингтона

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейские страны не способствуют достижению договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта и выдвигают неприемлемые для Москвы требования, заявил «Звезде» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Вы видели их план, который был опубликован. По-моему, от него уже отказались», — сказал Ушаков.

«Все-таки, мы в главных переговорах, в которых участвует наш президент, мы, на мой взгляд, продвигаемся вперед, это нас обнадеживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой», — добавил он.

По сведениям The Wall Street Journal, европейские страны уверены, что Киев не должен идти на сделку с Россией без получения гарантий безопасности от США. Во время разговора украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, последние настаивали, что Вашингтону должна быть отведена главная роль в области обеспечения гарантий безопасности для Украины, и подчеркивали: от США необходимо добиться четкого разъяснения их позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России», утверждают источники.

Spiegel выяснил, что Макрон тогда предупредил: «Существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности». Французский президент также предупредил Зеленского, что ему грозит «большая опасность». В Елисейском дворце заверили, что Макрон «не употреблял этих слов».

Три дня назад, 2 декабря, в Кремле прошли переговоры с американской делегацией. В нее вошли спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. «Компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми. Но их нужно обсуждать», — рассказал Ушаков по завершению встречи.