Политика⁠,
0

Трамп вновь выдвинул Айзекмана кандидатом на пост главы NASA

Трамп уже предлагал кандидатуру Айзекмана в декабре 2024 года. В апреле 2025 года его утвердили, но в июне Трамп отозвал кандидатуру, назначив в июле главу Минтранса Даффи

Президент США Дональд Трамп вновь предложил миллиардера и космического путешественника Джареда Айзекмана на должность главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Сегодня вечером я рад выдвинуть успешного бизнесмена, филантропа, летчика и астронавта Джареда Айзекмана кандидатом на пост директора NASA, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что страсть Айзекмана к космосу, его опыт в качестве астронавта и стремление к расширению границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и развитию новой экономики в космосе «делают его идеальным кандидатом».

Трамп также отметил, что исполняющий обязанности директора NASA, министр транспорта США Шон Даффи, проделал впечатляющую работу.

Politico раскрыло «радикальные идеи» экс-кандидата на пост главы NASA
Политика
Джаред Айзекман

Трамп выдвинул Айзекмана на пост главы NASA в декабре 2024 года. Бизнесмен принял предложение президента и пообещал «положить начало эпохе, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией», а также осуществить полет американцев на Луну и Марс.

В апреле 2025-го кандидатура Айзекмана была утверждена, однако в начале июня Трамп ее отозвал, пообещав назвать новую позже. В июле Трамп назначил временным главой NASA Даффи.

Накануне Politico сообщил, что Айзекман написал манифест, в котором излагается масштабно новое видение работы агентства. По данным Politico, «Проект Афина», демонстрирующий «радикальные идеи» Айзекмана, появился в тот момент, когда он снова стал потенциальным кандидатом на должность главы NASA, конкурируя с Даффи.

Айзекман два раза бывал в космосе. В 2021 году он возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го он был командиром миссии Polaris Dawn. Тогда экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос.

Состояние Айзекмана, по данным Forbes, насчитывает $1,2 млрд.

Полина Харчевникова
Дональд Трамп
Дональд Трамп
