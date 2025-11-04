Politico раскрыло «радикальные идеи» экс-кандидата на пост главы NASA

Экс-кандидат на пост главы NASA Айзекман предложил реорганизовать работу агентства. Это вызвало беспокойство среди сотрудников, поскольку Айзекман снова стал потенциальным кандидатом на должность, а его идеи одобряют не все

Джаред Айзекман (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Бывший кандидат на пост главы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман написал манифест, в котором излагается масштабно новое видение работы агентства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на 62-страничный план Айзекмана, названный «Проект Афина».

По данным издания, «Проект Афина», демонстрирующий «радикальные идеи» Айзекмана, появился в тот момент, когда он снова стал потенциальным кандидатом на должность главы NASA, конкурируя с и.о. главы агентства Шоном Даффи.

По словам двух источников Politico, манифест передали Даффи летом. Он и Айзекман борются за контроль над агентством и поддержку президента США Дональда Трампа.

Цель предложения состоит в том, чтобы «реорганизовать и активизировать NASA, сосредоточить агентство на американском лидерстве в космосе, разблокировать орбитальную экономику и ускорить открытия, которые изменят мир».

Издание отмечает, что некоторые специалисты NASA согласны с тем, что им необходима полная реорганизация для эффективного функционирования в условиях конкуренции США с Китаем в космосе. Однако многие из этих предложений радикально изменят привычный подход к работе космического агентства. Это вызвало беспокойство среди его сотрудников.

Манифест Айзекмана предусматривает радикальные изменения подхода NASA к науке. Он выступает за то, чтобы покупать научные данные у коммерческих компаний, называя это «наукой как услугой». В документе также рекомендуется вывести «NASA из бизнеса в области науки о климате, финансируемого налогоплательщиками, и оставить это на усмотрение научных кругов». Критики утверждают, что такой шаг неверно истолковывает природу научного финансирования, поскольку наука по своей природе не является коммерческим предприятием.

Айзекман также рекомендовал агентству «закрыть» программы Space Launch System и окололунной станции Gateway после двух запланированных миссий. В документе предлагается в конечном итоге включить их в программу создания ядерных двигателей.

Space Launch System, SLS — сверхтяжелая ракета-носитель, разработанная NASA для пилотируемых и грузовых миссий за пределы низкой околоземной орбиты, прежде всего к Луне и Марсу. Gateway — это проект NASA и его международных партнеров по созданию международной обитаемой окололунной станции.

План призывает NASA изучить «актуальность и постоянную необходимость» каждого центра агентства и найти способы их модернизации.

Этот документ вызвал беспокойство у некоторых представителей отрасли, которые заявили, что предложение не имеет отношения к тому, как работает учреждение.

Айзекман два раза бывал в космосе. В 2021 году он возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го он был командиром миссии Polaris Dawn. Тогда экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос. Состояние Айзекмана, по данным Forbes, насчитывает $1,2 млрд.

Трамп выдвинул Айзекмана на пост главы NASA в декабре 2024 года. Бизнесмен принял предложение президента и пообещал «положить начало эпохе, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией», а также осуществить полет американцев на Луну и Марс. В апреле 2025-го кандидатура Айзекмана была утверждена, однако в начале июня Трамп ее отозвал, пообещав назвать новую позже. В июле Трамп назначил временным главой NASA министра транспорта Шона Даффи.