0

Politico раскрыло «радикальные идеи» экс-кандидата на пост главы NASA

Politico: вероятный кандидат на пост главы NASA описал новое видение агентства
Экс-кандидат на пост главы NASA Айзекман предложил реорганизовать работу агентства. Это вызвало беспокойство среди сотрудников, поскольку Айзекман снова стал потенциальным кандидатом на должность, а его идеи одобряют не все
Джаред Айзекман
Джаред Айзекман (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Бывший кандидат на пост главы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман написал манифест, в котором излагается масштабно новое видение работы агентства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на 62-страничный план Айзекмана, названный «Проект Афина».

По данным издания, «Проект Афина», демонстрирующий «радикальные идеи» Айзекмана, появился в тот момент, когда он снова стал потенциальным кандидатом на должность главы NASA, конкурируя с и.о. главы агентства Шоном Даффи.

По словам двух источников Politico, манифест передали Даффи летом. Он и Айзекман борются за контроль над агентством и поддержку президента США Дональда Трампа.

Цель предложения состоит в том, чтобы «реорганизовать и активизировать NASA, сосредоточить агентство на американском лидерстве в космосе, разблокировать орбитальную экономику и ускорить открытия, которые изменят мир».

Издание отмечает, что некоторые специалисты NASA согласны с тем, что им необходима полная реорганизация для эффективного функционирования в условиях конкуренции США с Китаем в космосе. Однако многие из этих предложений радикально изменят привычный подход к работе космического агентства. Это вызвало беспокойство среди его сотрудников.

Манифест Айзекмана предусматривает радикальные изменения подхода NASA к науке. Он выступает за то, чтобы покупать научные данные у коммерческих компаний, называя это «наукой как услугой». В документе также рекомендуется вывести «NASA из бизнеса в области науки о климате, финансируемого налогоплательщиками, и оставить это на усмотрение научных кругов». Критики утверждают, что такой шаг неверно истолковывает природу научного финансирования, поскольку наука по своей природе не является коммерческим предприятием.

Экс-глава NASA заявил о важности сотрудничества США и России в космосе
Политика
Джим Брайденстайн

Айзекман также рекомендовал агентству «закрыть» программы Space Launch System и окололунной станции Gateway после двух запланированных миссий. В документе предлагается в конечном итоге включить их в программу создания ядерных двигателей.

Space Launch System, SLS — сверхтяжелая ракета-носитель, разработанная NASA для пилотируемых и грузовых миссий за пределы низкой околоземной орбиты, прежде всего к Луне и Марсу.

Gateway — это проект NASA и его международных партнеров по созданию международной обитаемой окололунной станции.

План призывает NASA изучить «актуальность и постоянную необходимость» каждого центра агентства и найти способы их модернизации.

Этот документ вызвал беспокойство у некоторых представителей отрасли, которые заявили, что предложение не имеет отношения к тому, как работает учреждение.

Айзекман два раза бывал в космосе. В 2021 году он возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го он был командиром миссии Polaris Dawn. Тогда экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос.

Состояние Айзекмана, по данным Forbes, насчитывает $1,2 млрд.

Трамп выдвинул Айзекмана на пост главы NASA в декабре 2024 года. Бизнесмен принял предложение президента и пообещал «положить начало эпохе, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией», а также осуществить полет американцев на Луну и Марс. В апреле 2025-го кандидатура Айзекмана была утверждена, однако в начале июня Трамп ее отозвал, пообещав назвать новую позже. В июле Трамп назначил временным главой NASA министра транспорта Шона Даффи.

