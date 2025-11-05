Чем известен кандидат на пост главы NASA Джаред Айзекман

Дональд Трамп повторно выдвинул на пост администратора NASA 42-летнего Джареда Айзекмана. Как миллиардер, открывший свой первый бизнес в 14 лет, увлекся космосом и что он хочет изменить в космическом агентстве США — в статье РБК

Джаред Айзекман (Фото: Inspiration4 / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вечером 4 ноября президент США Дональд Трамп повторно выдвинул кандидатуру Джареда Айзекманан а пост администратора NASA. На своей странице в Truth Social он пояснил, что «страсть Джареда к космосу, его опыт астронавта и приверженность расширению границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и развитию новой космической экономики делают его идеальной кандидатурой, чтобы возглавить NASA в новую смелую эру».

Ожидалось, что сенат согласует его кандидатуру еще летом: миллиардер смог заручиться поддержкой от представителей обеих партий. Кандидатуру Айзекмана активно лоббировал глава SpaceX и в то время один из ближайших советников Трампа Илон Маск (хотя сам Айзекман характеризовал их отношения как сугубо профессиональные). Однако в июне 2025 года на фоне публичного конфликта с Маском Трамп неожиданно отозвал кандидатуру, обвинив Айзекмана в симпатиях к демократам.

Примирение Трампа и Маска произошло в конце сентября на церемонии прощания с убитым правым активистом Чарли Кирком, во время которой они сидели рядом и тепло общались. Маск опубликовал их совместное фото с подписью «Для Чарли». Аналогичный снимок разместил и Белый дом. По данным CNN, Кирк выступил «своего рода посредником» между предпринимателем и республиканцем после их публичной перепалки.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Айзекман спокойно воспринял отзыв своей кандидатуры и продолжил поддерживать контакт с командой Трампа. Спустя несколько месяцев он и вовсе пожертвовал республиканцу $1 млн, не упоминая о NASA. Тем временем глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и вице-президент Джей Ди Вэнс уговаривали Трампа вновь рассмотреть кандидатуру Айзекмана. Этому, однако, активно противодействовал министр транспорта Шон Даффи, временно исполнявший обязанности главы агентства, — он распускал о предпринимателе компрометирующие слухи. Несколько дней назад Уайлс даже позвонила ему и потребовала «завязывать», утверждает Axios.

Как будущий глава NASA стал миллиардером

Джаред Айзекман родился 11 февраля 1983 года в городе Саммит, штат Нью-Джерси. Он был младшим из четырех детей. В интервью порталу Fast Company Айзекман вспоминал, что, когда ему было 14 лет, он вместе с другом Бренданом Лаубером открыл мастерскую по починке компьютеров. Чтобы увеличить клиентуру, на летних каникулах он устроился на подработку в более солидную компанию и переманивал оттуда клиентов, раздавая им визитки. «Я вырос в среднем классе. Там, если ты чего-то хотел, нужно было потрудиться», — вспоминал предприниматель.

Среди клиентов мастерской Айзекмана и Лаубера оказалась компания Merchant Services Inc. (MSI), занимавшаяся продажей банковских терминалов малому бизнесу. Айзекман настолько впечатлил ее руководство, что ему предложили постоянную работу, несмотря на юный возраст. Он без долгих раздумий согласился и пошел на полную ставку, оставив школу (хотя позднее все же получил аттестат о среднем образовании). «Я ненавидел школу. Я наблюдал за своими старшими братьями и сестрами, и казалось, что они проводят время гораздо лучше, чем я. Я не мог дождаться, когда стану взрослым», — объяснял он свое решение.

За полгода изучив все нюансы рынка платежных систем и оборудования для них, 16-летний Айзекман решил основать собственный бизнес по обработке розничных платежей — компания получила название United Bank Card (впоследствии переименована в Shift4 Payments).

Айзекман стал CEO, а Лаубер — техническим директором (CTO). Их компания делала ставку на то, что предлагала клиентам подключение к платежной системе всего за день и бесплатные терминалы. Это окупилось: сейчас Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети ресторанов и отелей США объемом свыше $260 млрд в год. В 2020 году компания вышла на NYSE, а в 2021-м впервые обработала $1 млрд за неделю.

Чтобы компенсировать постоянный рабочий стресс, Айзекман вернулся к одному из своих детских увлечений — авиации. Как пишет Forbes, преодоление звукового барьера на персональном реактивном самолете и покорение горных вершин (это другое хобби предпринимателя) стали для Айзекмана, работающего по 80 часов в неделю, настоящей отдушиной. Сам бизнесмен рассказывает, что полеты для него — терапия и возможность в том числе физически сбежать от повседневных забот. С 2004 года он стал брать уроки пилотирования: начал с винтовых самолетов, а затем перешел к реактивным. В 2008 году Айзекман предпринял первую попытку совершить самый быстрый кругосветный полет на легком реактивном самолете, но не смог побить рекорд в 82 часа. Год спустя он все же рекорд установил — 61 час и 51 минута.

Не желая останавливаться на достигнутом, бизнесмен принялся за освоение истребителей и в 2010 году основал авиационную группу Black Diamond Jet Team, с которой выступал на авиашоу, в том числе во время матчей НФЛ. Он получил позывной Рук (от англ. rookie — «новичок»). В 2011-м Айзекман окончил бакалавриат в Аэрокосмическом университете Эмбри и Риддла в Дейтон-Бич во Флориде. Тогда же вместе с сокомандниками по Black Diamond Jet Team он разработал новый бизнес-план: взять на аутсорс обучение пилотов ВВС США — так возникла ЧВК Draken International. Также они стали предоставлять истребители по договорам на различные услуги, например ближнюю воздушную поддержку. Айзекман скупал боевые машины по всему миру и в итоге смог собрать самый большой в мире парк частных истребителей. В 2019 году он продал контрольный пакет акций Draken International инвестиционной компании Blackstone и стал миллиардером, пишет Forbes. Сейчас его состояние оценивается в $1,2 млрд.

Как Айзекман стал заниматься космосом и как хочет изменить NASA

Вместе со страстью к авиации пришло и увлечение космосом. В 2021 году Айзекман возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос, осуществленную на SpaceX, и провел на околоземной орбите трое суток. Вместе с ним в полет отправились пережившая рак Хейли Арсено, ветеран ВВС Кристофер Семброски и предпринимательница Сиан Проктор, все четыре места выкупил Айзекман. Миссия стала частью благотворительной акции по сбору средств для исследовательской больницы Св. Иуды, которая бесплатно лечит больных раком детей.

В сентябре 2024-го бизнесмен стал командиром миссии Polaris Dawn, в которой экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос. Сам Айзекман ненадолго высунулся из люка для тестирования новых скафандров SpaceX. Миссия продлилась чуть меньше пяти часов.

Пост администратора NASA станет для Айзекмана дебютной в его политической карьере, тогда как два предыдущих главы агентства, Джеймс Брайденстайн и Билл Нельсон, до избрания были членами палаты представителей. Тем не менее за довольно короткое время Айзекману удалось заручиться поддержкой многих видных политиков, в том числе губернаторов Техаса и Флориды, где расположены важнейшие космические объекты США, и еще пяти штатов. В начале марта они призвали главу профильного комитета, сенатора Теда Круза поторопиться с согласованием кандидатуры Айзекмана. «Сейчас, когда глобальная космическая гонка ускоряется, перед Америкой стоит неотложная задача сохранить свое лидерство в исследовании космоса, технологических инновациях и национальной безопасности… Джаред Айзекман обладает уникальной квалификацией для того, чтобы возглавить NASA в этот критический момент», — говорится в совместном обращении губернаторов.

На слушаниях в сенате Айзекман пообещал сделать все возможное, чтобы NASA могло одновременно реализовывать сразу несколько амбициозных программ, но признал: если придется выбирать, то он отдаст предпочтение лунной миссии, а не освоению Марса.

Будущий глава космического агентства не против того, чтобы отдать часть программ на аутсорс коммерческим предприятиям. «Я считаю, что NASA должно отказаться от конкуренции с коммерческим сектором. Вместо этого нужно сосредоточить свои таланты и инфраструктуру мирового класса на разработке следующего поколения технологий освоения космоса, в том числе ядерных космических кораблей. Это было бы логичным следующим шагом», — сказал он. При этом Айзекман выступал против возможного двукратного сокращения госрасходов на исследовательские программы NASA в рамках бюджета на 2026 финансовый год (не согласован из-за шатдауна), о котором сообщали профильные издания Ars Technica и Space News.

Накануне повторного выдвижения кандидатуры Айземана Politico опубликовало подготовленный миллиардером «Проект Афина» — 62-страничный план по радикальной реорганизации работы агентства, который вызвал беспокойство среди его сотрудников. В частности, Айзекман призвал покупать научные данные у коммерческих компаний, называя это «наукой как услугой». В документе также рекомендуется вывести «NASA из бизнеса в области науки о климате, финансируемого налогоплательщиками, и оставить это на усмотрение научных кругов». Кроме того, предприниматель предложил закрыть программы сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, разработанная NASA для пилотируемых и грузовых миссий за пределы низкой околоземной орбиты, и окололунной станции Gateway, а также изучить «актуальность и постоянную необходимость» каждого центра агентства и найти способы их модернизации.