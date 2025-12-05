 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев обвинил прессу Европы в попытках помешать мирному процессу

Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейская пресса пытается помешать переговорам России и Вашингтона, посвященным урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.

«Я бы обратил внимание на то, что очень много, в том числе британской, европейской прессы прямо находятся в истеричном состоянии, пытаясь помешать переговорному процессу с Соединенными Штатами», — сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что процесс «движется».

Накануне Дмитриев прибыл в Индию в составе российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным.

«Мы знаем, что Британской империи уже больше нет, как мы видим по развитию Индии, но присутствуют попытки воздействовать через медиа и сорвать мирный процесс», — добавил он.

Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
Политика

2 декабря Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсудили мирное урегулирование российско-украинского конфликта. В той встрече с российской стороны также участвовали спецпредставитель Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Переговоры продлились около пяти часов. По итогам переговоров Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По территориальному вопросу стороны не смогли найти компромиссный вариант. Они договорились, что суть переговоров раскрывать не будут, уточнил тогда помощник президента.

Денис Малышев, Валентина Шварцман
Кирилл Дмитриев Владимир Путин Юрий Ушаков мирное урегулирование США Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
