Европейская пресса пытается помешать переговорам России и Вашингтона, посвященным урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.

«Я бы обратил внимание на то, что очень много, в том числе британской, европейской прессы прямо находятся в истеричном состоянии, пытаясь помешать переговорному процессу с Соединенными Штатами», — сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что процесс «движется».

Накануне Дмитриев прибыл в Индию в составе российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным.

«Мы знаем, что Британской империи уже больше нет, как мы видим по развитию Индии, но присутствуют попытки воздействовать через медиа и сорвать мирный процесс», — добавил он.

2 декабря Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсудили мирное урегулирование российско-украинского конфликта. В той встрече с российской стороны также участвовали спецпредставитель Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Переговоры продлились около пяти часов. По итогам переговоров Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По территориальному вопросу стороны не смогли найти компромиссный вариант. Они договорились, что суть переговоров раскрывать не будут, уточнил тогда помощник президента.