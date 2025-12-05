 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Haaretz сообщила об угрозе депортации из Израиля тысяч украинцев

Сюжет
Десятки тысяч украинских беженцев могут остаться без статуса временной защиты и столкнуться с угрозой депортации из Израиля уже в конце декабря. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

Причиной возможной депортации может стать то, что вопрос о продлении статуса беженцев неоднократно откладывался кабинетом министров, несмотря на обращения правозащитных организаций. По их мнению, без решения властей люди окажутся в правовой неопределенности за несколько недель до истечения срока действия их документов, пишет Haaretz.

Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

После февраля 2022 года бывший министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед объявила, что страна предоставит временную защиту 20 тыс. украинских беженцев, большинство из которых находились в стране до начала боевых действий, не имея легального статуса, а также еще 5 тыс. беженцев, покинувших Украину. В отсутствие Шакед, которая ушла с поста в 2022 году, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, отметила газета.

Как сообщает издание, несколько правозащитных организаций обратились к правительству с просьбой продлить статус временной защиты для украинцев. Они направили прошение на имя генерального директора Управления по народонаселению и иммиграции Боаза Йосефа и генерального прокурора Гали Бахарав-Миара.

«Периодические решения о продлении туристических виз украинцев были обусловлены отсутствием регламентированной политики в отношении лиц, ищущих убежища в Израиле», — говорится в письме, подписанном адвокатом Нимродом Авигалем, директором некоммерческой организации HIAS Israel, оказывающей юридическую поддержку , и адвокатом Анат Бен Дор, преподавателем Клиники по правам беженцев при Тель-Авивском университете.

В апреле 2022 года Тель-Авив принял решение выплачивать украинским беженцам ежемесячные пособия. Позже, в январе 2023 года, власти Израиля объявили о прекращении выплат.

В середине ноября 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет оказывать помощь украинским беженцам последний год. А канцлер Германии Фридрих Мерц в ноябре попросил украинского лидера Владимира Зеленского ограничить въезд в Германию для молодых украинцев, которым «лучше служить своей стране». Также в ноябре власти Германии урезали пособия украинским беженцам, приехавшим с 1 апреля 2025 года.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Израиль Украина беженцы украинские беженцы депортация
