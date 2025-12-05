Haaretz сообщила об угрозе депортации из Израиля тысяч украинцев

Десятки тысяч украинских беженцев могут остаться без статуса временной защиты и столкнуться с угрозой депортации из Израиля уже в конце декабря. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

Причиной возможной депортации может стать то, что вопрос о продлении статуса беженцев неоднократно откладывался кабинетом министров, несмотря на обращения правозащитных организаций. По их мнению, без решения властей люди окажутся в правовой неопределенности за несколько недель до истечения срока действия их документов, пишет Haaretz.

После февраля 2022 года бывший министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед объявила, что страна предоставит временную защиту 20 тыс. украинских беженцев, большинство из которых находились в стране до начала боевых действий, не имея легального статуса, а также еще 5 тыс. беженцев, покинувших Украину. В отсутствие Шакед, которая ушла с поста в 2022 году, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, отметила газета.

Как сообщает издание, несколько правозащитных организаций обратились к правительству с просьбой продлить статус временной защиты для украинцев. Они направили прошение на имя генерального директора Управления по народонаселению и иммиграции Боаза Йосефа и генерального прокурора Гали Бахарав-Миара.

«Периодические решения о продлении туристических виз украинцев были обусловлены отсутствием регламентированной политики в отношении лиц, ищущих убежища в Израиле», — говорится в письме, подписанном адвокатом Нимродом Авигалем, директором некоммерческой организации HIAS Israel, оказывающей юридическую поддержку , и адвокатом Анат Бен Дор, преподавателем Клиники по правам беженцев при Тель-Авивском университете.

В апреле 2022 года Тель-Авив принял решение выплачивать украинским беженцам ежемесячные пособия. Позже, в январе 2023 года, власти Израиля объявили о прекращении выплат.

В середине ноября 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет оказывать помощь украинским беженцам последний год. А канцлер Германии Фридрих Мерц в ноябре попросил украинского лидера Владимира Зеленского ограничить въезд в Германию для молодых украинцев, которым «лучше служить своей стране». Также в ноябре власти Германии урезали пособия украинским беженцам, приехавшим с 1 апреля 2025 года.