Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию

Сюжет
Военная операция на Украине
Мерц призвал молодых украинцев служить в своей стране, а не уезжать в Германию. Берлин также планирует сократить льготы для украинских беженцев

Молодым украинцам лучше оставаться «служить в своей стране», а не ехать в Германию, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Выступая на Немецком торговом конгрессе в Берлине, он заявил, что «попросил президента [Украины Владимира] Зеленского обеспечить это».

Канцлер также подтвердил планы правительства отменить гражданские льготы для беженцев из Украины. Теперь они будут получать меньшие выплаты — в соответствии с Законом о предоставлении убежища.

В своем телеграм-канале Зеленский 13 ноября сообщил о разговоре с Мерцем. Они говорили о ситуации на фронте, помощи системами ПВО и открытии экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. О просьбе остановить поток украинских беженцев Зеленский не упомянул, но отметил, что стороны «скоординировали позиции на европейском треке и двусторонних отношениях».

«Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое», — сказал украинский президент.

Зеленский созвонился с Мерцем и обсудил беженцев, Миндича и активы России
Политика
Фридрих Мерц

До этого официальный представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус сообщил, что лидеры также обсудили коррупционный скандал, в который вовлечены соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший и нынешний министры энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, подавшие заявления об увольнении, и другие фигуранты. Зеленский пообещал обеспечить прозрачность расследования, Мерц подчеркнул ожидания властей Германии, что Киев будет продолжать борьбу с коррупцией.

На Украине также пообещали провести комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций. «Энергоатом» заявил о серьезном отношении к обвинениям, подчеркнув, что продолжает обеспечивать 60% энергогенерации страны.

В конце августа на Украине отменили запрет на выезд для мужчин от 18 до 22 лет, теперь они могут беспрепятственно пересекать границу. С начала российской военной операции покинуть страну запрещалось военнообязанным 18–60 лет (есть категории-исключения, но они не были связаны с возрастом). Под всеобщую мобилизацию попадают мужчины, начиная с 25 лет. Но заключить контракт по специальной программе можно и с 18 лет.

В конце октября Politico узнало о недовольстве из-за наплыва украинцев в Польше и Германии. «Нам не интересно, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил газете депутат бундестага Юрген Хардт от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Мерца.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Германия Фридрих Мерц военные
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

