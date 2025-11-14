Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию

Мерц призвал молодых украинцев служить в своей стране, а не уезжать в Германию. Берлин также планирует сократить льготы для украинских беженцев

Молодым украинцам лучше оставаться «служить в своей стране», а не ехать в Германию, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Выступая на Немецком торговом конгрессе в Берлине, он заявил, что «попросил президента [Украины Владимира] Зеленского обеспечить это».

Канцлер также подтвердил планы правительства отменить гражданские льготы для беженцев из Украины. Теперь они будут получать меньшие выплаты — в соответствии с Законом о предоставлении убежища.

В своем телеграм-канале Зеленский 13 ноября сообщил о разговоре с Мерцем. Они говорили о ситуации на фронте, помощи системами ПВО и открытии экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. О просьбе остановить поток украинских беженцев Зеленский не упомянул, но отметил, что стороны «скоординировали позиции на европейском треке и двусторонних отношениях».

«Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое», — сказал украинский президент.

До этого официальный представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус сообщил, что лидеры также обсудили коррупционный скандал, в который вовлечены соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший и нынешний министры энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, подавшие заявления об увольнении, и другие фигуранты. Зеленский пообещал обеспечить прозрачность расследования, Мерц подчеркнул ожидания властей Германии, что Киев будет продолжать борьбу с коррупцией.

На Украине также пообещали провести комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций. «Энергоатом» заявил о серьезном отношении к обвинениям, подчеркнув, что продолжает обеспечивать 60% энергогенерации страны.

В конце августа на Украине отменили запрет на выезд для мужчин от 18 до 22 лет, теперь они могут беспрепятственно пересекать границу. С начала российской военной операции покинуть страну запрещалось военнообязанным 18–60 лет (есть категории-исключения, но они не были связаны с возрастом). Под всеобщую мобилизацию попадают мужчины, начиная с 25 лет. Но заключить контракт по специальной программе можно и с 18 лет.

В конце октября Politico узнало о недовольстве из-за наплыва украинцев в Польше и Германии. «Нам не интересно, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил газете депутат бундестага Юрген Хардт от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Мерца.