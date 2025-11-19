 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, потеряют ряд привилегий, которые они имели по сравнению с другими мигрантами и просителями убежища. Соответствующий законопроект был одобрен федеральном правительством ФРГ, пишет газета Handelsblatt.

До сих пор все приезжающие украинцы имели право на получение ежемесячных гражданских пособий (Bürgergeld, «бюргергельд»): €563 на одного взрослого и €471 на подростка в возрасте от 15 до 18 лет. Теперь же недавно прибывшим станут платить по €441 в месяц — столько составляет стандартная материальная помощь беженцу в Германии.

Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам
Политика

Кроме того, оставшиеся без «бюргергельда» украинские беженцы не смогут рассчитывать на доступ ко всем врачебным услугам в рамках медстрахования. Например, им больше не положена бесплатная психотерапевтическая помощь, отмечает немецкое издание Focus.

Правительство ФРГ рассчитывает, что новый закон побудит приезжих активней искать работу. В октябре 2025 года на территории Германии было зарегистрировано около 1,26 млн украинских беженцев, тогда как годом ранее — около 1,18 млн. Из них работу в конце 2024 года нашли лишь около 242 тыс. человек, свидетельствуют данные немецкого Института исследований занятости, на которые ссылается Handelsblatt.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Германия украинские беженцы пособия Военная операция на Украине
