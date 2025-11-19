Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, потеряют ряд привилегий, которые они имели по сравнению с другими мигрантами и просителями убежища. Соответствующий законопроект был одобрен федеральном правительством ФРГ, пишет газета Handelsblatt.

До сих пор все приезжающие украинцы имели право на получение ежемесячных гражданских пособий (Bürgergeld, «бюргергельд»): €563 на одного взрослого и €471 на подростка в возрасте от 15 до 18 лет. Теперь же недавно прибывшим станут платить по €441 в месяц — столько составляет стандартная материальная помощь беженцу в Германии.

Кроме того, оставшиеся без «бюргергельда» украинские беженцы не смогут рассчитывать на доступ ко всем врачебным услугам в рамках медстрахования. Например, им больше не положена бесплатная психотерапевтическая помощь, отмечает немецкое издание Focus.

Правительство ФРГ рассчитывает, что новый закон побудит приезжих активней искать работу. В октябре 2025 года на территории Германии было зарегистрировано около 1,26 млн украинских беженцев, тогда как годом ранее — около 1,18 млн. Из них работу в конце 2024 года нашли лишь около 242 тыс. человек, свидетельствуют данные немецкого Института исследований занятости, на которые ссылается Handelsblatt.