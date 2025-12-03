В Москве закончилась встреча Путина и Уиткоффа

Встреча продлилась почти пять часов. Стороны обсуждали мирный план США по Украине

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа закончилась в Москве. Стороны обсуждали американский мирный план по Украине.

Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Встреча продлилась почти пять часов.

До этого Уиткофф, а также госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской стороной в Майами обсуждали несколько его ключевых положений — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.

Перед встречей Путина и Уиткоффа в Вашингтоне заявили, что во время этих встреч пункты мирного плана были «существенно доработаны». Стороны достигли значительного прогресса, говорил участник переговоров, глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Украинский президент Владимир Зеленский написал, что Украина будет ожидать сигналов от американской делегации после встречи в России. «Делегация США сразу после встреч хочет отчитываться именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги», — добавил президент.

После этого, как отметил Зеленский, Украина собирается встретится с американской делегацией «очень быстро». Уровень возможных контактов будет зависит от полученных после переговоров сигналов, уточнил он. По его словам, если сигналы дадут возможность принять глобальные и быстрые решения, то уровень переговоров будет выше.

По данным Axios, после встречи с Путиным американские переговорщики отправятся «в европейскую страну и встретятся там с украинским президентом», чтобы проинформировать его об итогах беседы с российским лидером. Предположительно, это произойдет уже 3 декабря.