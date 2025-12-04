Лурье предлагала Долиной заключить мировое соглашение

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье неоднократно пыталась урегулировать судебный спор мирным путем, однако не получила ответа от певицы или ее представителей. Об этом заявила адвокат Лурье в интервью изданию StarHit.

«На любой стадии судебного процесса возможно заключение мирового соглашения. Мы в самом начале это предлагали. Но ответа ни от нее [Ларисы Долиной], ни от ее представителей не последовало», — сообщила защитница.

Речь идет о спорной сделке, в результате которой Лурье, заплатившая 112 млн руб. за квартиру, осталась и без денег, и без жилья после того, как Долина через суд признала сделку недействительной. Сейчас Лурье исчерпала возможности в судах общей юрисдикции и подала жалобу в Верховный суд России. Ее адвокат выражает надежду, что высшая судебная инстанция пересмотрит дело в пользу ее клиентки.