Общество⁠,
0

Верховный суд истребовал дело по жалобе против Ларисы Долиной

Верховный суд истребовал дело о расторжении сделки с квартирой Ларисы Долиной
Верховный суд запросил материалы дела об имущественном споре между Долиной и Лурье для более детального изучения. Ранее Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих судов о возвращении певице проданной квартиры
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Верховный суд истребовал дело по имущественному спору между Полиной Лурье и Ларисой Долиной, следует из данных картотеки Верховного суда.

Истребовать дело — значит запросить материалы дела из нижестоящего суда. Верховный суд вправе сделать это, если существует необходимость более детального изучения всех подробностей. Это происходит в 5–10% случаев.

Весной 2024 года певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках по цене ниже рыночной покупательнице Полине Лурье. Когда Лурье попросила певицу освободить квартиру, Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые подтолкнули певицу к продаже недвижимости под «сильным психологическим давлением».

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

Суд удовлетворил иск певицы и признал сделку недействительной, вернув квартиру прежней владелице. Полина Лурье при этом осталась и без недвижимости, и без уплаченных средств. Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении певице проданной ею квартиры. Этот случай стал широко обсуждаться в социальных сетях и СМИ, вызвав волну критики в адрес Долиной.

Сама певица не комментировала происходящее, однако ее директор Сергей Пудовкин заявил, что для заслуженной артистки это «тяжелое испытание», и призвал не «устраивать самосуд».

После прецедента с Долиной произошел всплеск судебных исков от продавцов квартир. Появился так называемый «эффект Долиной», который стал обозначать ситуацию, при которой продавец недвижимости добивается признания сделки недействительной, утверждая, что действовал под давлением мошенников, в то время как добросовестный покупатель теряет и жилье, и деньги. В ряде случаев покупатели, приобретавшие вторичку у пенсионеров, после сделки оказывались лишенными и квартиры, и денег: бывшие хозяева через суд возвращали жилье, аргументируя, что в момент продажи якобы были обмануты или находились в уязвимом состоянии.

Защиту от «бабушкиной схемы» с квартирой нашли в принципе из «12 стульев»
Общество
Фото:Дмитрий Гусарин / Global Look Press

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Лариса Долина Верховный суд мошенники

