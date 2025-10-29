Песков назвал популизмом отказ бывших республик СССР от общей истории

Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Некоторые государства, ранее входившие в состав СССР, стараются дистанцироваться от общей истории и культурных связей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, такие страны ставят сиюминутные политические цели выше исторического наследия своих народов.

«Есть целый ряд государств, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, противопоставлять своим корням какие-то сиюминутные популистские цели и задачи, которые далеко не всегда отвечают интересам этих людей», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

В начале октября на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе президент Владимир Путин заявил, что бывшим республикам СССР важно «не разъехаться далеко друг от друга» и поддерживать ощущение того, что их и Россию многое объединяет.

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в декабре 1991 года лидерами России, Белоруссии и Украины подписанием Беловежских соглашений, что фактически ознаменовало распад СССР и образование нового объединения независимых республик. Позже к трем государствам присоединились еще восемь бывших республик СССР, после чего в 1993 году был принят устав организации.

На данный момент полноправными членами СНГ являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Туркмения имеет статус ассоциированного члена, а Украина и Грузия де-факто прекратили участие в уставных органах СНГ (Грузия — с 2009 года, Украина — с 2018 года).