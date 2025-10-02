Путин связал роспуск СССР с избавлением от конфронтации идеологий

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Роспуск СССР был связан со стремлением властей страны избавиться от идеологической конфронтации внутри образования, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я думаю, что роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации», — сказал президент.

«Соглашение о создании Содружества независимых государств», или Беловежские соглашения, было подписано 7 декабря 1991 года тремя лидерами союзных республик: Борисом Ельциным (РСФСР), Леонидом Кравчуком (Украинская ССР) и Станиславом Шушкевичем (Белорусская ССР). В соглашениях было закреплено, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

В сентябре 2022 года Путин заявил, что бывшие партийные руководители СССР развалили Советский Союз вопреки волеизъявлению большинства населения страны, однако сегодняшняя Россия не стремится к его восстановлению.

Российский президент неоднократно называл развал Советского Союза трагедией и причиной нынешних конфликтов на постсоветском пространстве.

В 2005 году при обращении к Федеральному собранию Путин назвал развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.