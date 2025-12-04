Путин заявил, что Уиткофф не предлагал России вернуться в G7

Фото: Александр Казаков / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Кремле, посвященных обсуждению американского мирного плана урегулирования на Украине, не озвучивал предложения о возвращении России в G7 («Большая семерка»), заявил президент Владимир Путин в интервью India Today.

«Не звучало это предложения, такого не было, просто мы затронули эту тему», — пояснил глава государства.

