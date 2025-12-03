 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

«Дипломатический День сурка». ИноСМИ о переговорах Путина с Уиткоффом

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Что об этом пишут иноСМИ — в обзоре РБК.
Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС
Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Guardian (Великобритания)

Путин заявил, что только первоначальное предложение США может служить основой для дальнейших переговоров, но вместе с тем добавил, что и оно требует существенной доработки. Несмотря на интенсивную челночную дипломатию последних недель, которая привела к внесению нескольких изменений в мирный план США, преодоление разногласий остается сложной задачей: максималистские требования России по сути требуют капитуляции Украины. Выступая во вторник на заседании кабинета министров, Трамп заявил, что война на Украине — это «хаос», и завершить ее непросто.

Заявления Путина, по всей видимости, были направлены на то, чтобы вбить клин между Вашингтоном и европейскими столицами. Европейским чиновникам удалось добиться определенного успеха в противодействии первоначальному плану США, хотя остается неясным, в какой степени Вашингтон учитывает их опасения.

Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

Politico (США)

Последняя попытка Трампа придать новый импульс переговорам о прекращении огня — с помощью плана, который в своей первоначальной версии из 28 пунктов, был в значительной степени выгоден Москве — усилила давление на Киев и встревожила европейских чиновников. Среди прочего, в нем содержалось требование к Украине отказаться от территорий на востоке страны, которые еще не заняты российскими войсками, и официально заявить, что она не будет стремиться к вступлению в НАТО.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры [по мирному плану США] «самым трудным моментом в истории», он дал понять, что открыт к диалогу. Менее ясно, чего Трамп требует от России, и на какие уступки готова пойти Москва. В дни, предшествовавшие переговорам в Кремле, Путин не проявлял никаких признаков отступления от своего требования капитуляции Украины, назвав Зеленского нелегитимным лидером, с которым он не может заключить сделку.

Фактически ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Трампом и Путиным, ни пять предыдущих визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля <...>. В комментарии POLITICO депутат Госдумы Петр Толстой повторил эту непреклонную позицию, заявив, что «никаких решений, которые подорвали бы безопасность России, приниматься не будет». Пока нет никаких признаков того, что вторничные переговоры приведут к каким-либо изменениям в позиции Москвы.

The Washington Post (США)

На совместной пресс-конференции в понедельник с премьер-министром Польши Дональдом Туском канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ни один из лидеров не согласится на «продиктованный мир» для Украины без вовлечения в процесс урегулирования как украинцев, так и европейцев. Но поскольку Белый дом продвигается вперед с точки зрения переговоров без европейцев за столом, ожидается, что Рубио пропустит грядущую встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Возможность его отсутствия усугубляет беспокойство среди европейских чиновников в альянсе в ключевой момент переговоров по прекращении войны на Украине. Два европейских дипломата заявили, что союзники по НАТО не располагают всеми деталями последнего предложения, которое было сформулировало уже после встречи делегаций США и Украиной во Флориде.

<...>

Попытки Вашингтона заключить мировое соглашение между Россией и Украиной за этот год стали все больше напоминать дипломатический День сурка — цикл, в котором каждый всплеск активности заканчивался отказом Москвы делать уступки в своих максималистских требованиях.

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, разделяет обеспокоенность в связи с тем, что российская сторона могла отправить Уиткоффа обратно с встречным предложением, «которое Уиткофф неправильно истолкует и представит так, будто это отличная сделка». «И русские сделают это, чтобы затянуть этот мучительный процесс. Ещё более вероятно, что Путин попытается вернуться к исходным 28 пунктам, которые украинцы изменили. И тогда всё просто развалится», — добавил он.

Fox News (США)

«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20 процентов Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению; что позволило им не просто восстановить экономику, но и процветать, быть государством с растущей экономикой. Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского», — заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити.

Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Поездка американского специального посланника Стива Уиткоффа в Москву не принесла прорыва. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков назвал переговоры полезными и конструктивными. «В любом случае, мы не дальше от мира, чем раньше», — сказал он журналистам. Американцы представили им еще четыре документа в дополнение к плану из 28 пунктов. При этом обе стороны согласились молчать о деталях.

Это подтверждает скептицизм, который демонстрировала российская сторона перед встречей. До сих пор точно неизвестно, что именно Уиткофф, Кушнер и министр иностранных дел о Рубио обсуждали с украинской делегацией во Флориде в минувшие выходные. Даже основа для их переговоров, версия плана из 28 пунктов, пересмотренного в Женеве, так и не была опубликована.

<…>

Также ясно, что Путин не торопится. Он всегда предпочитал разработку всеобъемлющего мирного решения быстрому прекращению огня. Это должно привести к созданию новой архитектуры безопасности и дать Москве уверенность в том, что «первопричины» конфликта с Украиной устранены, как следует из первой версии американского мирного плана. Речь идет не только об отказе Украины от вступления в НАТО, но и «демилитаризации» и «денацификации» Украины, что означает резкое сокращение украинской армии, предоставление особых прав русскоязычным жителям и русско-православной церкви на Украине, а также свержение правительства.

Tagesschau (Германия)

«То, что сейчас происходит, вполне может быть одним из элементов на пути к, скажем так, перемирию, которое действительно заслуживает этого названия. Потому что администрация Трампа, в отличие от администрации Байдена, в принципе допустила возможность того, что мир может быть достигнут, и что он возможен без выполнения украинских максималистских требований, которые уже тогда, вероятно, были нереалистичными», — считает политолог Йонас Дридгер.

Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве
Политика

С другой стороны, по его словам, есть другая проблема. «Трамп — человек очень непостоянный, и поэтому я бы был очень осторожен с прогнозами по поводу того, что мы сейчас увидим большой перелом в этой войне. Но есть и основания для оптимизма», — отмечает эксперт.

По мнению Дридгера, нельзя исключить сценарий, при котором на Украину будет оказываться максимальное давление. «В этом случае важно то, как будут вести себя украинцы и европейцы. Что касается Украины, из исследований мы знаем: когда страна находится под угрозой, и стоит вопрос о выживании ее нации, то тогда она готова пойти на огромную жертву и серьезны риски», — добавляет эксперт. «При этом и европейцы также очень и очень важны в этой динамике, даже если Россия, а иногда и США не хотят это признавать. То, что, на самом деле, сами русские также считают, что европейцы важны, заключается в том, что они постоянно пытаются взять европейцев под уздцы с помощью американцев», — заключает эксперт.

Rzechpospolita (Польша)

В ходе переговоров в Кремле стороны не договорились по одному из самых сложных вопросов — территориальному. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков подытожил — стороны не стали дальше от завершения войны, но многое еще предстоит сделать.

<…>

Источник в российском правительстве, работающий над мирными переговорами, сообщил независимым российским СМИ, что в нынешнем плане по урегулированию слишком много «неясных моментов», откладывающих решение спорных вопросов между сторонами «на неопределенный срок». Например, в документе нет детальных уточнений по вопросам границ, срокам выполнения условий договора и сумм, которые будут распределяться по итогам договоренностей.Все эти вопросы требуют уточнения. «Но Трамп спешит, а Владимир Владимирович Путин нет», — отметил источник.

Le Point (Франция)

Несмотря на встречу один на один с Владимиром Путиным, которая длилась почти 5 часов, американский эмиссар Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, похоже, не смогли добиться российских уступок, особенно по тернистому украинскому территориальному вопросу.

Ушаков упомянул американский план, представленный в середине ноября, который была признан Украиной и европейцами слишком пророссийским, и который с тех пор был переработан после обмена мнениями между Вашингтоном и Киевом. Советник Путина описал «определенные американские предложения» как «более или менее приемлемые», не уточнив, о каких именно идет речь. При этом он отметил «деструктивность» европейских контрпредложений. В этот же день Владимир Путин заявил, выступая на форуме: если Европа хочет «войны», «мы готовы».

Путин — о готовности к войне и мирным переговорам с Европой. Главное
Политика
Владимир Путин

Отсутствие прогресса по территориальному вопросу неудивительно, говорит Стивен Пайфер, экс-посол США на Украине. «Путин по-прежнему верит, что Россия может достичь своих целей на поле боя. Поэтому он не видит причин для компромисса», — написал он в X. Бывший госсекретарь Дональда Трампа Майк Помпео считает, что «роль, которую Америка играет в переговорах между Россией и Украиной, будет влиять на наше положение на мировой арене на десятилетия вперед. Если Россия выйдет победителем, интересы Америки — а также наших партнеров в Европе и по всему миру — будут серьезно подорваны».

Kyiv Post (Украина)

Посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер должны были встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским 3 декабря в Брюсселе, но отменили встречу, сообщил в X журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу со ссылкой на источники. «Зеленский возвращается домой», — написал он.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева
Украина мирные переговоры Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
